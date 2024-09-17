10 Tips Cara Merawat Penderita Demensia

MERAWAT seseorang dengan demensia adalah tugas yang penuh tantangan dan sering kali membuat stres. Seiring dengan perkembangan penyakit ini, peran sebagai pengasuh dapat menjadi lebih menuntut secara emosional dan fisik.

Mempersiapkan diri dengan informasi yang tepat dan strategi pengelolaan stres yang efektif dapat membantu meringankan beban yang dihadapi oleh para pengasuh. Pada awalnya, merawat seseorang dengan demensia mungkin terasa sederhana, hanya perlu memastikan bahwa mereka bersih, nyaman, aman, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Namun, seiring perkembangan penyakit, tantangan semakin besar. Demensia tidak berkembang secara linear, ia sering kali menghadirkan perubahan drastis yang datang tiba-tiba. Contohnya, pada suatu hari pasien mungkin masih mengenali orang-orang terdekatnya, Namun hari berikutnya mereka bisa kehilangan semua ingatan itu.

Kondisi ini dapat menyebabkan kebingungan, frustrasi, dan ketidakpastian bagi pasien dan pengasuh. Anthea Rowan, seorang penulis yang membagikan pengalamannya merawat ibunya yang menderita demensia, menggambarkan bagaimana perubahan besar bisa datang tanpa peringatan. Pada satu hari ibunya masih bisa berjalan dengan bantuan, namun hari berikutnya dia tidak bisa berjalan lagi sama sekali.

Anthea berbagi bahwa menghadapi kenyataan ini membuatnya merasa kewalahan. Namun, dia menemukan bahwa berfokus pada saat ini dan mencari informasi sesuai dengan perkembangan yang dihadapi akan lebih bermanfaat.

Peter Rabins, seorang profesor di bidang Alzheimer dan demensia terkait di Johns Hopkins University School of Medicine, mengungkapkan bahwa mengetahui tantangan yang akan dihadapi di masa depan dapat membantu beberapa pengasuh, tetapi bagi yang lain ini bisa menjadi ‘terlalu banyak informasi.’

Banyak orang masih melihat penyakit demensia hanya sebagai masalah kehilangan ingatan. Padahal, pada tahap akhir penderita Alzheimer dapat kehilangan kemampuan dasar, seperti berjalan, mengontrol kandung kemih dan usus, serta mengalami halusinasi visual yang mengganggu.

Melansir dari Scmp, Selasa (17/09/2024), merawat penderita demensia memerlukan pendekatan yang penuh kasih dan kesabaran. Berikut adalah 10 tips yang diberikan oleh para ahli dan pengasuh yang berpengalaman:

1. Dapatkan sebanyak mungkin informasi tentang penyakit yang dialami orang yang Anda cintai.

2. Fokus pada kebutuhan dan kemampuan yang tersisa dari orang yang Anda rawat.

3. Pastikan orang tersebut memiliki penyedia layanan kesehatan yang tahu tentang demensia dan kebutuhan medisnya.

4. Pertimbangkan kebutuhan emosional, fisik, dan spiritual Anda sendiri. Memenuhi kebutuhan ini akan bermanfaat bagi Anda dan pasien demensia.

5. Minta bantuan dan rencanakan Perubahan yang akan datang. Demensia adalah penyakit progresif, dan satu orang mungkin tidak bisa memberikan semua perawatan yang dibutuhkan dalam jangka panjang.

6. Mengatur perawatan pengganti sesekali bisa memberi Anda waktu untuk beristirahat dan me recharge energi.