HOME WOMEN HEALTH

Wamenkes Sebut Indonesia Masih Kekurangan 120 Ribu Dokter Umum

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |22:09 WIB
Wamenkes Sebut Indonesia Masih Kekurangan 120 Ribu Dokter Umum
Indonesia masih kekurangan dokter umum. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

WAKIL Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa Indonesia masih kekurangan 120 ribu dokter umum. Pasalnya, dokter umum merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan.

“Sebenarnya yang paling ada di garda terdepan bukan soal dokter spesialis tapi dokter umumnya. Dokter umumnya saat ini jumlah dokter umum yang ada di Indonesia itu sekitar 150 ribu orang. Kita masih kekurangan 120 ribu orang lagi,” ujar Dante dalam dialog FMB9, Selasa (17/9/2024).

Dante mengungkapkan bahwa rasio yang diharapkan akan dicapai berdasarkan World Health Organization (WHO) adalah satu dokter untuk 1000 penduduk.

“Tadi sudah disampaikan bahwa rasionya adalah 0,47 per 1000 penduduk. Nah, 120 ribu ini harus terpenuhi secepat mungkin," kata dr. Dante.

Dokter

Halaman:
1 2
      
