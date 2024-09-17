9 Makanan Alami Penambah Energi untuk Menggantikan Kopi dan Minuman Berenergi

JIKA sedang bingung mencari cara untuk meningkatkan energi tanpa mengandalkan kopi atau minuman berenergi, beberapa jenis makanan yang tepat bisa menjadi solusinya.

Menurut ahli gizi Maddie Pasquariello, RDN., jenis makanan yang kita konsumsi bisa memberikan efek langsung pada tingkat energi tubuh. Hal ini dikarenakan setiap makronutrien memiliki peran penting dalam tubuh.

Lantas apa saja sih makanan penambah energi yang bisa dikonsumsi, untuk menggantikan minum kopi dan minuman berenergi? Dilansir dari MensHealth, Selasa (17/9/2024) berikut penjelasannya di bawah ini.

1. Telur: Merupakan sumber protein yang tinggi, yang dapat membantu menjaga energi tetap stabil tanpa menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Menurut ahli gizi, Limor Tabib, RDN, protein dalam telur juga penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan, menjadikannya pilihan yang ideal untuk pemulihan pasca-olahraga atau untuk memulai hari yang sibuk.

2. Keju: Contohnya keju cottage, terutama yang versi penuh lemak, dapat memberikan keseimbangan karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Pasquariello merekomendasikan untuk menambahkan topping seperti minyak zaitun, beri, atau granola untuk meningkatkan rasa kenyang dan energi.

3. Ubi jalar: Sumber karbohidrat kompleks yang memberikan pelepasan energi yang stabil sepanjang hari. Selain itu, ubi jalar kaya akan serat, vitamin, dan mineral, seperti vitamin A, C, dan kalium, yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.