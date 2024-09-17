Viral 1.600 Nasi Tumpeng di Karawang Diduga Dibuang Usai Cetak Rekor MURI

JAGAT maya dihebohkan dengan ribuan nasi tumpeng yang diduga dibuang dengan sengaja usai gelaran perayaan Hari Jadi Karawang ke-391. Ribuan porsi nasi tumpeng itu dibuat demi memecahkan rekor MURI namun berakhir dibuang setelah sesi acara tersebut.

Momen viral ini diketahui lewat video yang diunggah akun Instagram, @ckpinfo. Nasi tumpeng dengan jumlah sekitar 1.600 porsi tersebut, di dalam video terlihat tengah dibuang oleh para petugas kebersihan yang bertugas, setelah digunakan untuk membuat peta Kabupaten Karawang pada Sabtu (14/9/2024)

“Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pekerja kebersihan diduga membuang nasi tumpeng usai perayaan Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-391,” tulis akun @ckpinfo, dikutip Selasa (17/9/2024)

Dari video yang beredar, terlihat jelas banyak nasi tumpeng yang dibuang ke tong sampah dalam kondisi yang masih bagus utuh, masih berbentuk dan tampak belum tersentuh. Bahkan nasi tersebut dibuang beserta dengan lauk pauknya, adegan ini pun langsung memantik amarah publik.

“Sayang atuh saya teh bermodal, sampai lima juta saya patungan,” ucap perekam video itu saat melihat nasi tumpeng ini dibuang petugas kebersihan.