Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ariel NOAH Berharap Bisa Pakai Busana Rancangan sang Anak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |19:42 WIB
Ariel NOAH Berharap Bisa Pakai Busana Rancangan sang Anak
Ariel NOAH Berharap Bisa Pakai Busana Rancangan sang Anak (Foto: Instagram)
A
A
A

Ariel NOAH mendukung penuh cita-cita putri semata wayangnya, Alleia Anata Irham sebagai seorang desainer. Baru-baru ini, rancangan baju hasil Alleia Anata untuk tugas kuliah pun beredar di media sosial.

Terkait hal itu, Ariel NOAH menyambut dengan antusias.

"Ya gue seneng liatnya," kata Ariel NOAH, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2024).

Sebagai seorang ayah, Ariel NOAH berharap kelak ia bisa memakai busana yang dirancang oleh sang putri. "Mudah-mudahan entar gue bisa pakai baju buatan dia," ungkap Ariel NOAH.

Terlepas dari harapan sang ayah, Ariel NOAH juga baru saja berulang tahun ke-43 hari ini. Di momen ulang tahunnya itu, Ariel berkesempatan tampil di konser tribute Chrisye.

"Ulang tahun manggung di Chrisye, ya kayak dibikinin acara ulang tahun gratis. Semoga dengan adanya konser ini banyak generasi muda yang tahu dan mendengar lagi lagu-lagu suara emas om Chrisye," pungkas Ariel NOAH.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/612/3118928/potret_haru_ariel_noah_sukses_ke_garis_finish_tokyo_marathon_2025-QOPd_large.jpg
5 Potret Haru Ariel NOAH Sukses ke Garis Finish Tokyo Marathon 2025, Sempat Ragu dan Alami Insomnia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/33/3032387/ariel_noah-k8yu_large.jpg
Ariel NOAH Hobi Riding Sendirian, Cara Ampuh Hilangkan Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/205/3032378/ariel_noah-FgHu_large.jpg
Alasan Ariel Ogah Bikin Band Baru Usai NOAH Hiatus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/33/3032357/ariel_noah_desta_dan_vincent-aqEH_large.jpg
Reaksi Tak Terduga Desta Usai Disebut Ariel NOAH Bakal Nikah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/205/3032351/ariel_noah-B3A1_large.jpg
Ariel Tak Masalah Lukman Bikin Band Baru Setelah NOAH Hiatus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/33/3031619/rossa_dan_ariel_noah-to5q_large.jpg
Rossa Duduk Bareng Ariel NOAH di Sofa, Auto Dijodohin Netizen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement