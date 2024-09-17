Ariel NOAH Berharap Bisa Pakai Busana Rancangan sang Anak

Ariel NOAH Berharap Bisa Pakai Busana Rancangan sang Anak (Foto: Instagram)

Ariel NOAH mendukung penuh cita-cita putri semata wayangnya, Alleia Anata Irham sebagai seorang desainer. Baru-baru ini, rancangan baju hasil Alleia Anata untuk tugas kuliah pun beredar di media sosial.

Terkait hal itu, Ariel NOAH menyambut dengan antusias.

"Ya gue seneng liatnya," kata Ariel NOAH, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2024).

Sebagai seorang ayah, Ariel NOAH berharap kelak ia bisa memakai busana yang dirancang oleh sang putri. "Mudah-mudahan entar gue bisa pakai baju buatan dia," ungkap Ariel NOAH.

Terlepas dari harapan sang ayah, Ariel NOAH juga baru saja berulang tahun ke-43 hari ini. Di momen ulang tahunnya itu, Ariel berkesempatan tampil di konser tribute Chrisye.

"Ulang tahun manggung di Chrisye, ya kayak dibikinin acara ulang tahun gratis. Semoga dengan adanya konser ini banyak generasi muda yang tahu dan mendengar lagi lagu-lagu suara emas om Chrisye," pungkas Ariel NOAH.

(Kemas Irawan Nurrachman)