Perempuan Indonesia Ini Mendadak Jadi Artis, Ramai Diminta Foto Warga India ketika Liburan

Orang Indonesia Dimintai Foto di India. (Foto: TikTok)

SEORANG wanita asal Indonesia baru-baru ini membagikan momen dirinya saat asyik liburan di India. Di negara tersebut, wanita ini bak artis papan atas lantaran selalu dikerubuti oleh warga lokal.

Ia adalah pemilik akun @lorianbackpacker. Terlihat wanita ini tengah menikmati suasana di negara India. Sekilas, tak ada yang aneh dengan momen liburannya di negara tersebut.

“Traveling ke India yang kalian lihat,” tulisnya.

Siapa sangka, wanita ini tiba-tiba kerap dihampiri warga lokal yang seolah terpukau dengan penampilannya yang modis. Wanjta tersebut mengenakan dress hitam dengan rambut yang diwaranai.

Penampilannya seolah mengundang perhatian para warga lokal yang kagum dengan sosoknya. Wanita ini pun kerap diajak berfoto seolah dirinya artis terkenal. Meski merasa bingung, ia tetap menerima permintaan foto tersebut dan terlihat menebar senyuman pada warga India ini.

“Berasa orang terkenal,” tambahnya.