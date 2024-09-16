Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Shafa Harris usai Jalani Operasi Plastik, Makin Cantik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |09:08 WIB
Potret Terbaru Shafa Harris usai Jalani Operasi Plastik, Makin Cantik
Potret Terbaru Shafa Harris. (Foto: Instagram)
A
A
A

SHAFA Harris kini tampil semakin cantik memesona dengan penampilan barunya. Shafa bikin netizen terpana pasca melakukan operasi plastik di bagian hidungnya.

Putri Faisal Harris ini terlihat semakin cantik dan elegan saat menunjukan hidung barunya. Lewat Instagram-nya, @shafaharris, terlihat dirinya menunjukan hidung barunya yang memukau.

Dalam postingan itu, nampak Shafa begitu cantik menawan saat berpose dengan hidung barunya yang lebih mancung natural. Operasi plastik ini berjalan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan.

Shafa Harris

Potret tersebut menunjukan hidung baru Shafa yang kini semakin simetris dan mancung. Terlihat bagian tulang hidungnya semakin tinggi namun tetap natural.

Sebelumnya, Shafa mengungkap dirinya melakukan operasi plastik tersebut di Korea Selatan setelah melakukan banyak pertimbangan. Setelah mantap, adik Shakilla Astari ini memutuskan melakukan operasi plastik di bagian hidungnya.

Shafa Harris

Pasca operasi, Shafa juga tak langsung memamerkannya ke publik. Ia terlihat masih mengenakan perban pada hidungnya.

Dengan perpaduan warna rambut merah ini dijamin bikin gaya Shafa Harris semakin kece. Ada di momen yang tepat, Shafa pun mulai membuka dan menunjukan bagaimana hidungnya yang semakin cantik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/194/3191749//aura-o4nv_large.jpg
4 Potret Lawas Aura Kasih yang Cantiknya Kebangetan dengan Pipi Tembem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191527//marsha-s8au_large.jpg
Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107//niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189252//erina-qPxy_large.jpg
Erina Gudono dan Kaesang Rayakan Anniversary, Bernostalgia dengan Potret Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117//viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194//audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement