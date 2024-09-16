Potret Terbaru Shafa Harris usai Jalani Operasi Plastik, Makin Cantik

SHAFA Harris kini tampil semakin cantik memesona dengan penampilan barunya. Shafa bikin netizen terpana pasca melakukan operasi plastik di bagian hidungnya.

Putri Faisal Harris ini terlihat semakin cantik dan elegan saat menunjukan hidung barunya. Lewat Instagram-nya, @shafaharris, terlihat dirinya menunjukan hidung barunya yang memukau.

Dalam postingan itu, nampak Shafa begitu cantik menawan saat berpose dengan hidung barunya yang lebih mancung natural. Operasi plastik ini berjalan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan.

Potret tersebut menunjukan hidung baru Shafa yang kini semakin simetris dan mancung. Terlihat bagian tulang hidungnya semakin tinggi namun tetap natural.

Sebelumnya, Shafa mengungkap dirinya melakukan operasi plastik tersebut di Korea Selatan setelah melakukan banyak pertimbangan. Setelah mantap, adik Shakilla Astari ini memutuskan melakukan operasi plastik di bagian hidungnya.

Pasca operasi, Shafa juga tak langsung memamerkannya ke publik. Ia terlihat masih mengenakan perban pada hidungnya.

Dengan perpaduan warna rambut merah ini dijamin bikin gaya Shafa Harris semakin kece. Ada di momen yang tepat, Shafa pun mulai membuka dan menunjukan bagaimana hidungnya yang semakin cantik.