Tips Tetap Fit di Usia 65 Tahun ala Vina Panduwinata

MENJAGA kesehatan fisik agar tetap prima di usia lanjut memang bukan tugas yang mudah atau bisa dilakukan setiap orang. Namun hal ini tampaknya tak berlaku bagi diva senior, Vina Panduwinata.

Pasalnya, selama ini sang penyanyi senior terlihat selalu tampil cantik, fit, prima dan maksimal di setiap kesempatan. Bahkan diketahui pelantun hits Biru dan Kumpul Bocah itu akan menggelar konser amal bertajuk September Selalu Ceria bersama komposer ternama Addie MS pada 30 September mendatang.

Punya kesibukan yang padat, Vina di usia yang tak lagi muda, wanita 65 tahun ini blak-blakan soal pola hidup sehat yang biasa ia terapkan sehari-hari.

“Mama Ina cuma satu saja dalam jaga kesehatan, yaitu (konsumsi) suplemen yang benar, makan yang benar, paling bagus tidur yang benar,” ungkap Vina saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Selain itu, Vina juga memiliki kebiasaan membawa botol minum besar berisikan air mineral yang selalu ia konsumsi. Ia mengatakan betapa pentingnya menjaga kecukupan asupan cairan tubuh untuk menjaga kesehatan dirinya secara menyeluruh.