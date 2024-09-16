Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Tetap Fit di Usia 65 Tahun ala Vina Panduwinata

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |22:40 WIB
Tips Tetap Fit di Usia 65 Tahun ala Vina Panduwinata
Tips Tetap Fit di Usia 65 Tahun ala Vina Panduwinata (Foto: MPI/ Annastasya)
A
A
A

MENJAGA kesehatan fisik agar tetap prima di usia lanjut memang bukan tugas yang mudah atau bisa dilakukan setiap orang. Namun hal ini tampaknya tak berlaku bagi diva senior, Vina Panduwinata.

Pasalnya, selama ini sang penyanyi senior terlihat selalu tampil cantik, fit,  prima dan maksimal di setiap kesempatan. Bahkan diketahui pelantun hits Biru dan Kumpul Bocah itu akan menggelar konser amal bertajuk September Selalu Ceria bersama komposer ternama Addie MS pada 30 September mendatang.

Punya kesibukan yang padat, Vina di usia yang tak lagi muda, wanita 65 tahun ini blak-blakan soal pola hidup sehat yang biasa ia terapkan sehari-hari.

“Mama Ina cuma satu saja dalam jaga kesehatan, yaitu (konsumsi) suplemen yang benar, makan yang benar, paling bagus tidur yang benar,” ungkap Vina saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Vina Panduwinata (IG)

Selain itu, Vina juga memiliki kebiasaan membawa botol minum besar berisikan air mineral yang selalu ia konsumsi. Ia mengatakan betapa pentingnya menjaga kecukupan asupan cairan tubuh untuk menjaga kesehatan dirinya secara menyeluruh.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191536//viral-GMub_large.jpg
Viral Emak-Emak Ngamuk di Transjakarta, Ini Lho Ketentuan Dapat Bangku Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189562//mvn_mnc_peduli-BXtE_large.jpg
Senyum Oma-Opa Rumah Jompo Wisma Sahabat Baru Sambut Hangat MVN-MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189530//mvn_dan_mnc_peduli_aksi_sosial_di_rumah_jompo_wisma_harapan_baru-YMXr_large.jpg
Aksi Sosial MVN-MNC Peduli Hibur Lansia di Rumah Jompo Wisma Harapan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189319//viral-CsJj_large.jpg
Viral! Pasangan Lansia Gelar Resepsi Pernikahan Pakai Gaun ala Princess
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3186116//lutut-98fG_large.jpg
Kasus Keluhan Lutut pada Lansia Terus Meningkat, Dokter: Otot Mengecil dan Tulang Lemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/482/3181861//wamenkes-3gI8_large.jpg
Cek Kesehatan Lansia, Wamenkes: Cegah Timbulnya Komplikasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement