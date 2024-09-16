Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Long Weekend, 6 Tips Terhindar dari Stres dan Kelelahan akibat Terjebak Macet Berjam-jam

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |15:00 WIB
Long Weekend, 6 Tips Terhindar dari Stres dan Kelelahan akibat Terjebak Macet Berjam-jam
Tips Terhindar dari Stres dan Kelelahan akibat Terjebak Macet (Foto: Okezone/Refi)
A
A
A

TENGAH ramai berita terkait terjadinya kemacetan parah yang terjadi di sepanjang jalur Puncak selama libur long weekend ini. Tak tanggung-tanggung, wisatawan yang datang dari penjuru Jabodetabek itu sampai terjebak macet hingga 9 jam lamanya.

Dihadapkan pada kondisi seperti ini, orang-orang yang terjebak macet berjam-jam tersebut rentan mengalami stres hingga kelelahan. Maka dari itu, sejatinya penting untuk mengetahui beberapa tips agar terhindar dari stres dan kelelahan ketika terjebak macet di perjalanan.

Dihimpun dari berbagai sumber, Senin (17/9/2024) berikut enam tips terhindar dari stress dan kelelahan akibat terjebak macet berjam-jam.

1.Menjaga emosi dan tetap focus: Berkendara di kemacetan tidak hanya memerlukan kemampuan menyetir yang mumpuni tapi juga membutuhkan keahlian dalam mengendalikan emosi.  Ketika terjadi hal-hal yang mengganggu sebaiknya jangan hiraukan dan teruslah fokus menyetir. 

Menjaga emosi saat berkendara di jalanan macet sangat penting untuk menghindari terjadinya pertengkaran antar pengendara. 

Kawasan Puncak macet parah

2. Tarik napas dalam-dalam: Cara ini bisa memberikan efek menenangkan yang luar biasa saat sedang stres akibat macet. Tariklah napas secara perlahan, tahan napas selama beberapa hitungan, lalu hembuskan secara bertahap.

Sambil bernapas,  katakanlah pada diri sendiri dalam hati bahwa kemacetan ini tidak akan berlangsung selamanya dan pada akhirnya dirimu akan bisa berhasil keluar.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592//pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/482/3191400//suntikan-k9G6_large.jpg
Viral Fenomena ‘Injection Aunties’, Suntikan yang Bikin Lelah Hilang tapi Ilegal dan Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/482/3189714//jantung-e1AM_large.jpeg
5 Rahasia Jaga Jantung Tetap Sehat, Tak Melulu Soal Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/624/3188773//libur_sekolah-4Z8f_large.jpg
Berikut Jadwal Lengkap Libur Sekolah Semester Ganjil 2024–2025 di Berbagai Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187349//libur_bersama-ugH1_large.jpg
Berikut Jadwal Lengkap Tanggal Merah dan Daftar Cuti Bersama Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187227//cuti_bersama-TgbU_large.jpg
Jadwal Tanggal Merah dan Daftar Cuti Bersama Desember 2025, Ada 4 Hari Long Weekend
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement