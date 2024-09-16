Long Weekend, 6 Tips Terhindar dari Stres dan Kelelahan akibat Terjebak Macet Berjam-jam

TENGAH ramai berita terkait terjadinya kemacetan parah yang terjadi di sepanjang jalur Puncak selama libur long weekend ini. Tak tanggung-tanggung, wisatawan yang datang dari penjuru Jabodetabek itu sampai terjebak macet hingga 9 jam lamanya.

Dihadapkan pada kondisi seperti ini, orang-orang yang terjebak macet berjam-jam tersebut rentan mengalami stres hingga kelelahan. Maka dari itu, sejatinya penting untuk mengetahui beberapa tips agar terhindar dari stres dan kelelahan ketika terjebak macet di perjalanan.

Dihimpun dari berbagai sumber, Senin (17/9/2024) berikut enam tips terhindar dari stress dan kelelahan akibat terjebak macet berjam-jam.

1.Menjaga emosi dan tetap focus: Berkendara di kemacetan tidak hanya memerlukan kemampuan menyetir yang mumpuni tapi juga membutuhkan keahlian dalam mengendalikan emosi. Ketika terjadi hal-hal yang mengganggu sebaiknya jangan hiraukan dan teruslah fokus menyetir.

Menjaga emosi saat berkendara di jalanan macet sangat penting untuk menghindari terjadinya pertengkaran antar pengendara.

2. Tarik napas dalam-dalam: Cara ini bisa memberikan efek menenangkan yang luar biasa saat sedang stres akibat macet. Tariklah napas secara perlahan, tahan napas selama beberapa hitungan, lalu hembuskan secara bertahap.

Sambil bernapas, katakanlah pada diri sendiri dalam hati bahwa kemacetan ini tidak akan berlangsung selamanya dan pada akhirnya dirimu akan bisa berhasil keluar.