40 Ucapan Maulid Nabi 16 September 2024 Cocok untuk Caption IG dan Kirim Pesan (Foto: Instagram)

REKOMENDASI 40 ucapan Maulid Nabi 16 September 2024 cocok untuk caption Instagram (IG) dan kirim pesan menarik dikulik. Adapun ucapan ini biasanya dilakukan oleh umat Muslim.

Berikut 40 ucapan Maulid Nabi 16 September 2024 cocok untuk caption Instagram (IG) dan kirim pesan:

1. Selamat memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani dan mengamalkan ajarannya.

2. Wahai Nabi Muhammad SAW, engkau adalah pelita dan penawar lara di bumi yang gelap ini. Semoga aku dan keluargaku menjadi umatmu sekaligus mendapat syafaat darimu.

3. Allahumma sholli ala muhammad. Semoga keselamatan dan ampunan tercurah untukmu, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutmu. Selamat memperingati Maulid Nabi.

4. Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu kembali dengan bulan maulid. Semoga di bulan ini kita bisa belajar dari kisah perjuangan Rasulullah SAW.

5. Selamat memperingati Maulid Nabi untuk umat Islam dunia. Mari jadikan momen spesial ini untuk lebih meningkatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW.

6. Selamat memperingati Maulid Nabi. Semoga akhlak mulia dan kerendahan hatinya selalu menjadi teladan bagi kita semua.

7. Selamat merayakan Maulid Nabi. Semoga peringatan hari kelahiran Rasulullah ini menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia agar terus mengikuti langkah beliau menjadi rahmatan lil alamin.

8. Selamat merayakan Maulid Nabi. Semoga akhlak dan tingkah laku kita mencerminkan orang yang beriman dan bertakwa.

9. Selamat Maulid Nabi bagi umat Islam. Semoga kita lebih mengamalkan risalah yang dibawakan Rasulullah.

10. Engkau adalah pelita hidup, engkau membawa kebenaran, membimbing kami menuju jalan yang lurus, dan karenamu kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat memperingati Maulid Nabi.

11. Semesta ini berseri, penuh sukacita, dan bahagia menyambut Maulid Nabi. Kegembiraan telah bersinar terang dari kelahiran sang suri teladan Rasulullah. Selamat Maulid Nabi.

12. Selamat Maulid Nabi. "Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS Al Anbiyaa: 107)

13. Selamat Maulid Nabi. Semoga damai selalu menyertai kita semua. Aamiin.

14. Selamat merayakan Maulid Nabi. Semoga masih ada waktu untuk berbenah dan mengejar target yang kita buat di awal tahun ini.

15. Selamat Maulid Nabi. Semoga ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam terus melekat pada diri kita sehingga terus menjalankan segala perintah agama.

16. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H.

17. Semoga kamu beserta keluarga senantiasa merasakan hari lahir Nabi dalam keadaan sehat, diberi kelancaran rezeki, dan harmonis dengan lingkungan sekitar.

18. Mencintai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam adalah jalan terbaik untuk menggapi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

19. Mari kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, serta tidak lupa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rezeki kepada kita semua.

20. Engkau adalah pelita dan penawar lara di bumi yang gelap ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadamu, wahai Baginda Rasulku.