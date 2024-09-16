Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Keseruan Prilly Latuconsina Diving di Pulau Alor, Netizen : Aquamarine Queen!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |10:00 WIB
4 Potret Keseruan Prilly Latuconsina Diving di Pulau Alor, Netizen : <i>Aquamarine</i> <i>Queen</i>!
4 Potret Keseruan Prilly Latuconsina Diving di Pulau Alor (Foto: Instagram @prillylatuconsina96)
PRILLY Latuconsina belakangan sedang menikmati liburan di Pulau Alor. Ia tampak menyalurkan hobi divingnya di pulau yang terletak di perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste itu. 

Seperti apa keseruan Prilly saat menikmati keindahan bawah laut Pulau Alor? berikut beberapa potretnya, melansir dari postingan di akun Instagramnya, @Prillylatuconsina96, Senin (16/9/2024)

1.Diving sebagai pengobat gelisah: Prilly tampak begitu menikmati ketika dirinya menyelam di salah satu spot menyelam bawah laut yang ada di Pulau Alor. Ia memilih pulau tersebut untuk kembali menyalurkan hobi divingnya sebagai pengobat kala ia sedang gelisah. 

Prilly Latuconsina

“Lautan menenangkan jiwaku yang gelisah,” ujar Prilly.

2.Melihat keindahan terumbu karanga:Prilly tak ketinggalan menikmati keindahan terumbu karang yang menjadi salah satu daya tarik bawah laut Pulau Alor. 

Prilly Latuconsina

Destinasi ini sangat populer di kalangan penyelam, dengan terumbu karang yang masih terjaga dan beragam spesies ikan yang hidup di dalamnya. 

 

Halaman:
1 2
1 2
      
