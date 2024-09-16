Profil Linda Tombeng, Sang Ibunda Mees Hilgers yang Ternyata Bukan Sosok Sembarangan dan Asli dari Tanah Manado

PROFIL Linda Tombeng, sang ibunda Mees Hilgers yang ternyata bukan sosok sembarangan dan asli dari tanah Manado. Apalagi, dia sudah melakukan proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Hal ini dikarenakan, Mees memiliki darah Indonesia dari sang ibu bernama Linda Tombeng. Tentunya, beberapa penasaran mengenai sosok dari ibu pemain bola hebat tersebut.

Berikut Linda Tombeng, sang ibunda Mees Hilgers yang ternyata bukan sosok sembarangan dan asli dari tanah Manado:

Asli Manado, Linda hadir dengan kecantikan khas perempuan Indonesia. Rambut lurus dan kulit coklat eksotis. Nama Tombeng sendiri diketahui merupakan marga khas masyarakat Manado.

Sebagai orang tua, Linda sangat mendukung kiprah sang putra, tak heran Mees menjadikan Linda sebagai role model dalam hidupnya. Selain itu, dia memiliki tujuh saudara, selalu mengenalkan putra tunggalnya pada tradisi dan kebiasaan masyarakat Indonesia.

Sementara itu, sejak kecil, Mees Hilgers sudah begitu jatuh cinta dengan sepakbola. Buktinya Hilgers sudah masuk SSB lokal saat usianya baru empat tahun. Saat itu ia bergabung dengan Nieuwland sampai usianya delapan tahun. Dari Nieuwland, ia hijrah ke Sparta Nijkerk dan hanya bertahan sebentar.