4 Potret Model Rambut Baru Ariel Tatum, Segar dan Cantiknya Kelewatan!

PESONA seorang Ariel Tatum memang selalu sukses memikat banyak orang, terutama para penggemarnya.

Penampilan Ariel Tatum di setiap kesempatan juga selalu sukses mencuri perhatian. Contohnya di penampilan terbarunya kali ini. Sang aktris baru saja melakukan transformasi gaya rambut, kini tampil dengan gaya rambut berponi.

Seperti apa penampilan terbarunya itu? Berikut beberapa potret Ariel dengan potongan rambut teranyarnya, dihimpun dari akun Instagram pribadi Ariel, @arieltatum, Senin (16/9/2024)

1.Terlihat lebih muda: Penampilan baru Ariel Tatum dengan rambut berponi membuat dirinya merasa bak mirip Gen Z.

“Rambut baru rasa unnie unnie gen z,” ujar Ariel sebagai keterangan foto.

2.Cantik dengan gaya layering: Selain tampil dengan gaya rambut berponi, rambut panjang Ariel juga tampak lebih berbentuk dengan potongan model layering, sehingga memberikan kesan volume pada rambutnya.