Viral Metode Marinasi Ketiak Pakai Obat Kumur Diklaim Bisa Cegah Bau Badan

MENGATASI bau ketiak bisa dilakukan dengan berbagai cara. Namun, ada beberapa orang yang mungkin tidak cukup mengatasinya dengan hanya menggunakan deodoran saja.

Rupanya ada salah satu cara anti mainstream untuk menghilangkan bau ketiak dan disebut-sebut sangat ampuh, yakni memarinasi ketiak menggunakan obat kumur.

Kedengarannya memang aneh dan membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimana bisa obat kumur digunakan untuk menghilangkan bau ketiak.

Ya, metode marinasi ketiak pakai obat kumur ini belakangan viral di linimasa media sosial X. Salah satunya, seperti pengalaman yang dibagikan di akun X @cyycynn.

Dalam utasan cuitannya, netizen pemilik akun tersebut mengklaim bahwa ia tak mengalami bau ketiak sedikit pun seharian usai melakukan marinasi ketiak menggunakan obat kumur mengandung antiseptik itu.

Bahkan, saat ia tak mandi seharian dan berada di Bekasi yang terkenal memiliki cuaca yang sangat panas, ketiaknya tidak bau sedikitpun.

“Akulah si tukang marinasi ketiak pakai be****ne sebelum mandi itu! Beneran ngilangin bau enggak enak, soalnya aku kalau di rumah suka males pakai deorex biar keiak aku napas. Seharian enggak mandi, dengan udara panas bekasi, aman jaya no bau bau,” cuitan @cyycynn yang sudah mendapat lebih dari 19 ribu kali penayangan tersebut.