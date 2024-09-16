Catat! Ini 4 Kondisi Pasien GERD yang Harus Jalani Bedah Laparoskopi

GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) atau penyakit asam lambung sering kali menjadi masalah yang mengganggu kualitas hidup banyak orang, baik tua, muda, pria atau pun perempuan.

Gejala umum GERD meliputi rasa terbakar di dada (heartburn), regurgitasi asam lambung, kesulitan menelan, batuk kronis dan suara serak. Meski pun pengobatan dengan obat-obatan dapat mengurangi gejala, tidak semua pasien mendapatkan kesembuhan seluruhnya.

Maka dari itu, perlu ada penanganan yang lebih khusus untuk mengatasi masalah GERD, terutama kondisi yang sudah akut. Salah satu penanganan GERD, bisa dilakukan dengan bedah laparoskopi.

Dokter Spesialis Bedah Digestif Bethsaida Hospital Gading Serpong. dr. Eko Priatno, Sp.B-KBD, menjelaskan bedah laparoskopi adalah prosedur minimal invasif yang hanya memerlukan sayatan kecil untuk memasukkan kamera dan alat bedah khusus.

“Laparoskopi untuk GERD adalah pilihan yang sangat efektif bagi pasien yang tidak merespon dengan baik terhadap obat-obatan,” ujar dr Eko, saat diwawancara baru-baru ini.