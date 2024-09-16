Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cegah Penuaan Dini, Coba 3 Jenis Olahraga Ini

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |08:47 WIB
Cegah Penuaan Dini, Coba 3 Jenis Olahraga Ini
Cegah Penuaan Dini, Coba 3 Jenis Olahraga Ini (Foto: Freepik)
PENUAAN atau aging merupakan tahap alami dari kehidupan. Namun gaya hidup turut berperan dalam menentukan seberapa cepat seseorang menua, gaya hidup tak sehat bisa mempercepat penuaan sebelum waktunya.

Mengadopsi gaya hidup aktif, terutama berolahraga secara rutin, dipercaya mampu memperlambat proses penuaan, bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan kualitas hidup secara umum.

Proses penuaan memang tidak dapat dihindari, namun bisa diperlambat melalui penerapan pola hidup sehat sedini mungkin, salah satunya dengan berolahraga. 

Nah, berikut beberapa manfaat berbagai jenis olahraga untuk menunda penuaan, menurut Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga RS Pondok Indah Bintaro Jaya, dr. Grace Joselini Corlesa, dikutip dari siaran media, Senin (16/9/2024)

1.Olahraga kardiovaskular: Contohnya berlari, bersepeda, berenang, dan berjalan cepat menjadi pilihan yang baik karena dapat meningkatkan sirkulasi darah, stamina, serta kesehatan jantung. 

Jenis olahraga ini juga mampu menjaga tekanan darah, kadar gula, kadar kolesterol, serta mengoptimalkan proses pembakaran kalori dan metabolisme tubuh yang akhirnya memperlambat efek penuaan. 

Olahraga kardiovaskular juga dipercaya bantu meningkatkan mood dan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik.

Latihan kardiovaskular atau aerobik sebaiknya dilakukan sebanyak 150 menit/minggu, yakni 30 menit/hari dengan intensitas latihan aerobik sedang.

 

