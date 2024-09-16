Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Wamenkes Dorong Pengolahan Sel Punca Ikuti Protokol Keamanan Ketat

MNC Media , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |10:00 WIB
Wamenkes Dorong Pengolahan Sel Punca Ikuti Protokol Keamanan Ketat
Wamenkes Dante Saksono Harbuwono. (Foto: Kemenkes)
A
A
A

WAKIL Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono menekankan pentingnya penerapan protokol keamanan yang ketat dalam pengolahan sel punca atau stem cell. Pernyataan ini disampaikan pada peresmian Daewoong Biologics Indonesia (DBI) di Cikarang pada Kamis 12 September 2024.

Dalam sambutannya, Prof. Dante menyatakan, terapi sel punca memiliki potensi besar dalam pengobatan regeneratif, yang dapat menyembuhkan jaringan yang rusak, memulihkan fungsi organ, dan mengobati penyakit kronis atau yang sulit disembuhkan.

“Namun, dengan potensi besar ini, kita juga punya tanggung jawab untuk memastikan setiap produk dibuat dengan presisi, penuh kehati-hatian, dan mengikuti protokol keamanan yang ketat,” tutur Prof. Dante.

Wamenkes Dante

DBI merupakan salah satu perusahaan yang telah mendapatkan izin laboratorium pengolahan sel punca, serta sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP) atau Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Prof. Dante menegaskan pentingnya memastikan bahwa teknologi yang digunakan dapat diakses, aman, dan sesuai resep dokter.

Prof. Dante menjelaskan, setiap proses mulai dari penelitian dan pengembangan hingga produksi, harus mengikuti aturan ketat dan standar internasional.

“Sertifikasi CPOB, menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi pada standar tertinggi. Hal ini merupakan jaminan akan kepercayaan dan kualitas kepada masyarakat,” kata Prof. Dante.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam menangani penyakit-penyakit katastropik seperti penyakit jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Pada 2022, tercatat lebih dari 23 juta kasus penyakit katastropik sehingga memberikan beban besar baik dari sisi kesehatan maupun finansial.

Halaman:
1 2
      
Menkes: Banyak Masyarakat Daerah Menunggu Lama untuk Operasi Bypass Jantung
20 Juta Masyarakat Sudah Cek Kesehatan Gratis
Menkes: Anggaran Kemenkes 2026 Rp59 Triliun untuk BPJS
Viral Dokter Diancam, Menkes: Kami Tidak Menoleransi Kekerasan terhadap Tenaga Medis
Peserta Program Cek Kesehatan Gratis Kemenkes Didominasi Perempuan, Menkes: Alasan Usia Harapan Hidup Pria Menurun
4 Kasus Penyakit Tertinggi Masyarakat Indonesia di Program Cek Kesehatan Gratis, Gigi hingga Diabetes
