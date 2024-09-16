Resep Sapo Tahu Udang Telur Asin, Gampang Tanpa Ribet!

MENU sajian makanan hangat tak hanya bisa Anda santap saat hujan deras, tapi sebenarnya bisa kapan saja. Nah, bila bosan dengan menu yang itu-itu saja, Anda bisa coba menu variasi dari sapo tahu yang lezat satu ini, yakni sapo tahu udang telur asin.

Sapo tahu ini dimasak dengan campuran telur asin yang nikmat. Kuahnya pun lebih kental dan dijamin makin nikmat. Penasaran, bagaimana cara membuat sapo tahu udang telur asin yang lezat? Yuk intip resepnya, sebagaimana dikutip dari akun Instagram, @martinpraja, Senin (16/9/2024)

Bahan-bahan:

3 butir telur asin

200 gr udang kupas

1 pcs tahu sutra

4 pc bawang merah

2 pcs bawang putih

2 batang daun bawang

Foto: Instagram @martinpraja

1 sdr kaldu jamur

1/2 sdt garam

1/2 sdt lada putih

500 ml air

50 ml larutan meizena