HOME WOMEN LIFE

Rizky Billar Ngaku Oleng saat di Kamar Mandi, Imbas Gempa Sukabumi

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |21:03 WIB
Rizky Billar Ngaku Oleng saat di Kamar Mandi, Imbas Gempa Sukabumi
Rizky Billar ngaku oleng akibat gempa Sukabumi. (Foto: Instagram @rizkybillar)
A
A
A

GEMPA berkekuatan 5,3 magnitudo terjadi di Sukabumi sekitar pukul 16.54 WIB, Minggu (15/9/2024). Pusat gempa berada di 91 km selatan Sukabumi. Artis Rizky Billar yang tengah berada di Cianjur bersama sang istri, Lesti Kejora mengaku merasakan guncangan gempa. 

Tampaknya Billar begitu terkejut saat tubuhnya mendadak oleng karena guncangan gempa saat sedang buang air besar di kamar mandi.

"Barusan gempa ya? Di kamar mandi lagi boker gua berasa oleng," ujar Rizky Billar dalam cuitan di akun X @RizkyBillar.

Posisi Rizky Billar yang berada di Cianjur ternyata cukup dekat dengan pusat gempa. Dia pun berharap masyarakat Sukabumi dalam keadaan aman saat gempa terjadi.

"Gua lagi di Cianjur, pantesan berasa soalnya pusatnya di Sukabumi. Barusan update. Stay safe ya temen-temen yang di Sukabumi," katanya.

Halaman:
1 2
      
