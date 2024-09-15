Inara Rusli Mengaku Banyak Menunda Mimpinya demi Menikah dengan Virgoun

ARTIS Inara Rusli mengaku bahwa untuk berada di posisinya saat ini tidaklah mudah. Inara menceritakan awal mula kariernya di dunia hiburan sebagai girl band Bexxa pada 2013.

Kala itu penampilan Inara Rusli masih jauh dari kata menutup aurat. Hal itu diungkapkan oleh Inara Rusli saat jadi bintang tamu di talk show Modest Fashion Week 2024 bertema pemberdayaan perempuan.

"Jadi dari awal aku berkarier sebagai girl band baju aku belum menutup aurat masih jahiliyah masih tarzan," kata Inara Rusli, di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu 14 September 2024.

Di tengah berkarier, perempuan 31 tahun ini tak lupa kewajibannya untuk menuntut ilmu pendidikan. Namun itu harus ditunda lantaran saat itu Virgoun yang merupakan calon suaminya memiliki masalah di kesehatan.

"Aku ambil karier sambil kuliah FISIP Hubungan Internasional (HI) dan aku gak menulis skripsi karena waktu itu calon (suami, Virgoun) ada maslaah kesehatan, aku harus pending," kata Inara Rusli.

Inara Rusli pun merasa bahwa banyak mimpi-mimpinya yang harus dia tunda demi menikah dengan Virgoun.

Inara Rusli ngaku banyak menunda Mimpi demi Menikah dengan Virgoun. (Foto: Okezone/ Ayu Utami)

"Jadi banyak hal, mimpi mimpi aku tunda untuk bisa bersatu (menikah) yaudah kita berumah tangga," ujar Inara Rusli.