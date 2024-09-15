Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Inara Rusli Mengaku Banyak Menunda Mimpinya demi Menikah dengan Virgoun

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |14:59 WIB
Inara Rusli Mengaku Banyak Menunda Mimpinya demi Menikah dengan Virgoun
Inara Rusli ngaku banyak menunda Mimpi demi Menikah dengan Virgoun. (Foto: Okezone/ Ayu Utami)
A
A
A

ARTIS Inara Rusli mengaku bahwa untuk berada di posisinya saat ini tidaklah mudah. Inara menceritakan awal mula kariernya di dunia hiburan sebagai girl band Bexxa pada 2013.

Kala itu penampilan Inara Rusli masih jauh dari kata menutup aurat. Hal itu diungkapkan oleh Inara Rusli saat jadi bintang tamu di talk show Modest Fashion Week 2024 bertema pemberdayaan perempuan.

"Jadi dari awal aku berkarier sebagai girl band baju aku belum menutup aurat masih jahiliyah masih tarzan," kata Inara Rusli, di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu 14 September 2024.

Di tengah berkarier, perempuan 31 tahun ini tak lupa kewajibannya untuk menuntut ilmu pendidikan. Namun itu harus ditunda lantaran saat itu Virgoun yang merupakan calon suaminya memiliki masalah di kesehatan. 

"Aku ambil karier sambil kuliah FISIP Hubungan Internasional (HI) dan aku gak menulis skripsi karena waktu itu calon (suami, Virgoun) ada maslaah kesehatan, aku harus pending," kata Inara Rusli.

Inara Rusli pun merasa bahwa banyak mimpi-mimpinya yang harus dia tunda demi menikah dengan Virgoun. 

Inara Rusli ngaku banyak menunda Mimpi demi Menikah dengan Virgoun. (Foto: Okezone/ Ayu Utami)
Inara Rusli ngaku banyak menunda Mimpi demi Menikah dengan Virgoun. (Foto: Okezone/ Ayu Utami)

"Jadi banyak hal, mimpi mimpi aku tunda untuk bisa bersatu (menikah) yaudah kita berumah tangga," ujar Inara Rusli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/194/3187445/inara-9EfI_large.jpg
4 Potret Inara Rusli saat Berlibur di Gurun Pasir Sahara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/612/3186406/inara-2Ev8_large.jpg
Profil dan Potret Inara Rusli yang Diduga Sudah Nikah Siri dengan Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/194/3185611/inara-HxBj_large.jpg
4 Potret Inara Rusli Lagi Main Padel di Tengah Isu Perselingkuhan dengan Suami Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/612/3122096/inara_rusli_sampai_konsul_ke_dokter_gizi_demi_kelancaran_berpuasa-p7Jj_large.jpg
Inara Rusli Sampai Konsul ke Dokter Gizi Demi Kelancaran Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063328/inara_rusli-VWjB_large.jpg
Inara Rusli Akui Tak Punya Persiapan Khusus Jelang Keberangkatan Umrah Bareng Tiga Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063294/inara_rusli-6znF_large.jpg
Inara Rusli Wujudkan Impian Berangkat Umrah Bersama Tiga Anaknya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement