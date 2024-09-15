Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Aurel Hermansyah Pernah Diet Sembarangan hingga Berujung Asam Lambung, Kini Pilih Konsultasi ke Dokter Gizi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |18:02 WIB
Aurel Hermansyah Pernah Diet Sembarangan hingga Berujung Asam Lambung, Kini Pilih Konsultasi ke Dokter Gizi
Aurel Hermansyah diet hingga turun 15 kilogram. (Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)
A
A
A

TUBUH Aurel Hermansyah kini terlihat begitu ramping, setelah sebelumnya banyak dicibir karena tubuhnya membesar usai melahirkan dan menyusui anak keduanya. Rupanya, program diet yang dia jalani berhasil, berkat bantuan dari dokter gizi.

"Sekarang  dietnya ke dokter gizi sama olahraga," kata Aurel Hermansyah di program FYP, Minggu (15/9/2024).

Aurel Hermansyah tampaknya kapok tak mau asal-asalan diet, karena sebelumnya istri Atta Halilintar itu sempat mengalami asam lambung.

"Kemarin aku salah dietnya. Aku punya asam lambung kumat sampai yang kayak lemas, nggak bisa makan," tutur Aurel Hermansyah.

"Aku sok-sokan, ya sudah yuk diet, ternyata lambung aku nggak kuat, mual, badan menggigil," katanya.

Halaman:
1 2
      
