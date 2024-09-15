Aurel Hermansyah Pernah Diet Sembarangan hingga Berujung Asam Lambung, Kini Pilih Konsultasi ke Dokter Gizi

TUBUH Aurel Hermansyah kini terlihat begitu ramping, setelah sebelumnya banyak dicibir karena tubuhnya membesar usai melahirkan dan menyusui anak keduanya. Rupanya, program diet yang dia jalani berhasil, berkat bantuan dari dokter gizi.

"Sekarang dietnya ke dokter gizi sama olahraga," kata Aurel Hermansyah di program FYP, Minggu (15/9/2024).

Aurel Hermansyah tampaknya kapok tak mau asal-asalan diet, karena sebelumnya istri Atta Halilintar itu sempat mengalami asam lambung.

"Kemarin aku salah dietnya. Aku punya asam lambung kumat sampai yang kayak lemas, nggak bisa makan," tutur Aurel Hermansyah.

"Aku sok-sokan, ya sudah yuk diet, ternyata lambung aku nggak kuat, mual, badan menggigil," katanya.