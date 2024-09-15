Viral Kawasan Puncak Macet Parah Bikin Stres, Mau Healing Malah Pening!

MOMEN libur panjang akhir pekan alias long weekend kerap dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan 'healing' tipis-tipis.

Salah satunya, dengan memanfaatkan libur panjang Maulid Nabi Muhammad 1446 Hijriah yang berlangsung hingga Senin, 16 September 2024 besok.

Sejak Sabtu, 14 September 2024 kemarin, masyarakat telah berbondong-bondong memanfaatkan libur long weekend ini dengan pergi ke tempat wisata. Tak terkecuali warga Jabodetabek. Salah satu spot wisata andalan yang kerap jadi tujuan adalah Puncak, Bogor.

Selain karena lokasinya yang lebih dekat, jalan-jalan ke Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi salah satu wisata yang cukup ramah di kantong bagi warga Jakarta dan sekitarnya, karena tak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli tiket pesawat.

Antusiasme warga Jakarta dan sekitarnya saat berkunjung ke Puncak di momen libur long weekend ini, juga bisa dilihat dari suasana arus lalu lintas ke sana yang cukup padat.

(Foto: X/@OaseHabibbie_)

Penampakan kepadatan lalu lintas menuju arah Puncak jelang libur tanggal merah besok tersebut baru-baru ini juga viral di media sosial TikTok. Salah satunya diunggah di akun @OaseHabibbie_.

Dalam video tersebut tampak arus lalu lintas di jalanan arah menuju Puncak itu dipadati oleh sejumlah kendaraan, baik itu roda empat maupun roda dua.

Bahkan, kemacetan tersebut terjadi di kedua lajur, baik itu sisi kanan maupun sisi kiri. Saking padatnya, terlihat jalanan yang didominasi kendaraan roda dua itu sampai tidak bergerak sama sekali. Kedua jalur jalanan area menuju Puncak itu bahkan tampak tak bercelah sedikitpun.