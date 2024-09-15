Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dukung Tarif KRL Berbasis NIK, Sandiaga Uno: Proses Transformasi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |19:42 WIB
Dukung Tarif KRL Berbasis NIK, Sandiaga Uno: Proses Transformasi
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)




MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut angkat bicara soal rencana pemerintah yang akan menetapkan tarif KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

Seperti diketahui, pemerintah ingin dengan skema tersebut subsidi tarif KRL lebih tepat sasaran. Hal ini dilakukan dengan harapan pemberian subsidi bisa tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan.

Menurut Sandi, langkah tersebut patut diapresiasi demi mendukung upaya pemutakhiran data. Sehingga, bantuan biaya transportasi kepada masyarakat yang betul-batul membutuhkan bisa tepat sasaran. 

“Segala upaya untuk memutakhirkan data kita perlu kita apresiasi. Dan kita bisa memberikan bantuan biaya transportasi kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” kata Sandi saat ditemui wartawan di Mal Sumarecon Serpong, Tangerang, baru-baru ini. 

“Namun di saat sekarang biaya hidup semakin meningkat. Ini kita khawatir akan menjadi beban. Berwisata ini salah satu yang menjadi kendala itu di biaya transportasi,” lanjutnya. 

Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK Dilakukan Bertahap di 2025

Mengingat biaya hidup yang semakin meningkat, dan salah satu kendala berwisata masyarakat adalah biaya transportasi, Sandi menilai, proses transformasi ini perlu didukung. 

“Nah, jadi kita ingin berkolaborasi mendukung proses transformasi agar subsidi kita tetap di transportasi itu tepat sasaran,” ungkapnya. 

Terlebih dirinya juga menilai, penggunaan NIK dianggap pilihan tepat karena merupakan data yang akurat dalam penerapan biaya transportasi. 

“Berbasis NIK itukan kita datanya berarti data yang akurat. Ini yang nanti kita ke depan harus pastikan supaya transportasi umum kita lebih dicintai oleh masyarakat,” pungkasnya.

 

