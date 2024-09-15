Lagi Asyik Selfie, Turis Hanyut Dihantam Ombak Besar

SEJUMLAH turis hanyut setelah dihantam ombak besar saat asyik berswafoto di tepi Sungai Qiantang. Banyak turis yang hanyut terbawa derasnya arus namun beberapa dari mereka berhasil selamat.

Video itu mendapat banyak kritikan dari warganet yang menyayangkan aksi nekat para turis tersebut.

Sebelumnya, Topan Super Yagi melanda wilayah Tiongkok, Filipina, dan Vietnam. Cuaca yang sedang tidak baik-baik saja itu justru tidak dipedulikan wisatawan yang tetap piknik ke tempat-tempat berbahaya.

Pengguna X @volcaholic1 membagikan video dengan tulisan 'Peringatan – Mengganggu'. Video tersebut memperlihatkan orang-orang sedang asyik berselfie ria dengan latar spot berbahaya di tepi Sungai Qiantang beberapa hari lalu.

Klip itu telah ditonton lebih dari 1,4 juta kali dan ini memicu banyak reaksi dari warganet. “Apakah orang-orang ini bodoh? Kenapa orang tua membawa anak-anaknya?” tulis salah satu netizen.

"Alam selalu menang, jangan remehkan (alam)," timpal yang lain.