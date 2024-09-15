Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Lagi Asyik Selfie, Turis Hanyut Dihantam Ombak Besar

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |19:32 WIB
Lagi Asyik Selfie, Turis Hanyut Dihantam Ombak Besar
Turis hanyut dihantam ombak besar di Tiongkok (Foto: X/@Arab_Storms)
A
A
A

SEJUMLAH turis hanyut setelah dihantam ombak besar saat asyik berswafoto di tepi Sungai Qiantang. Banyak turis yang hanyut terbawa derasnya arus namun beberapa dari mereka berhasil selamat. 

Video itu mendapat banyak kritikan dari warganet yang menyayangkan aksi nekat para turis tersebut.

Sebelumnya, Topan Super Yagi melanda wilayah Tiongkok, Filipina, dan Vietnam. Cuaca yang sedang tidak baik-baik saja itu justru tidak dipedulikan wisatawan yang tetap piknik ke tempat-tempat berbahaya.

3 Tips Aman Liburan ke Pantai

Pengguna X @volcaholic1 membagikan video dengan tulisan 'Peringatan – Mengganggu'. Video tersebut memperlihatkan orang-orang sedang asyik berselfie ria dengan latar spot berbahaya di tepi Sungai Qiantang beberapa hari lalu. 

Klip itu telah ditonton lebih dari 1,4 juta kali dan ini memicu banyak reaksi dari warganet. “Apakah orang-orang ini bodoh? Kenapa orang tua membawa anak-anaknya?” tulis salah satu netizen.

"Alam selalu menang, jangan remehkan (alam)," timpal yang lain. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/25/3190721//turis-6ak2_large.jpg
Kunjungan Turis Asing ke Indonesia Capai 12,76 Juta, Naik 10,32%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/25/3189517//paspor-2o3p_large.jpg
Aturan Baru untuk Wisatawan yang Berkunjung ke AS, Trump Minta Jejak Digital 5 Tahun Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187361//kelapa-zk6K_large.jpg
China Investasi Hilirisasi Kelapa Rp1,6 Triliun di Morowali, Mulai Produksi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187311//menpar-YcQj_large.jpg
Menpar Pamer Potensi Wisata Indonesia ke Pengusaha, Targetkan 17,6 Juta Wisman di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/25/3185437//viral-a0xh_large.jpg
Viral Turis Meninggal di Hostel karena Keracunan dan Diare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185436//china-LKeD_large.jpg
Viral! China Buat 'Pil Zombie' yang Bisa Bikin Manusia Hidup hingga 150 Tahun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement