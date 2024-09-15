Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Didukung Kemenparekraf, 8 Negara Ramaikan International Teens and Kids Festival 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |15:22 WIB
Didukung Kemenparekraf, 8 Negara Ramaikan International Teens and Kids Festival 2024
ITKF 2024 bakal diikuti 8 negara (Foto: Annastasya Rizqa/MPI)
KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendukung Favor Place dalam gelaran bertajuk International Teens and Kids Festival (ITKF) 2024. 

ITKF rencananya akan diikuti oleh 8 negara yakni, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, India, Bangladesh, Australia dan Malaysia.

Louise Maengkom, Founder dari Favor Place mengatakan, ajang ITKF ini bertujuan untuk mengembangkan lagi industri fesyen khususnya untuk anak-anak dan remaja sehingga akan lebih tersorot.

“Selama ini di Indonesia, fesyen selalu mengutamakan orang dewasa, sedangkan fesyen untuk remaja dan anak kurang diperhatikan. Padahal di luar negeri fesyen untuk orang dewasa dan anak-anak selalu sejajar,” kata Louise Maengkom, saat ditemui awak media di Orchardz Industri Hotel, Minggu (15/9/2024).

ITKF diikuti 8 negara(Foto: Annastasya Rizqa/MPI)

Louise mengungkap ajang ini akan diikuti desainer-desainer ternama di Indonesia, UMKM dan brand-brand lokal tanah air. Luoise mengatakan tahun ini ada 3 desainer Indonesia yang mengikuti ajang tersebut.

Rencananya desainer-desainer indonesia akan menghadirkan karya-karya terbaik mereka yang nantinya akan dikenakan oleh muse atau model-model remaja dan anak-anak.

“Hari ini ada 3 dari brand juga, tapi untuk tahun depan kita mengharapkan lebih dari 90 desainer dari Indonesia dan luar negeri,” ungkap Louise.

Louise juga mengungkap, gelaran ITKF diharapkan dapat menjadi platform yang berkelanjutan untuk memperluas pasar produk UMKM fesyen di Indonesia serta mempromosikan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia.

 

