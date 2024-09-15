Libur Panjang Maulid Nabi, Ribuan Pengunjung Serbu Kawasan Wisata Ancol

RIBUAN pengunjung memadati kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara di momen libur panjang menyambut Maulid Nabi 2024. Ribuan pengunjung Ancol sudah mulai mendatangi tempat wisata itu sejak pagi hari.

Pengunjung mulai berdatangan melalui gerbang-gerbang masuk Ancol sejak pukul 10.20 WIB. Sebagian terlihat menggunakan angkutan bus dan tak sedikit yang menggunakan kendaraan pribadi.

Pada gerbang masuk Pintu Barat atau pintu masuk utama Taman Impian Jaya Ancol, kendaraan pribadi, mulai dari mobil maupun motor terus berdatangan. Bahkan, sejumlah bus yang membawa rombongan wisatawan juga memasuki gerbang tersebut.

(Foto: M. Fadli Ramadan/MPI)

"Ini ramai sudah dari pagi, sekitar pukul 06.00 WIB sudah mulai berdatangan. Paling banyak sih mobil, tapi kurang lebih sama motor juga banyak. Ada bus juga bisa lewat jalur samping khusus kendaraan besar," kata salah satu pengawas penjaga tiket di Pintu Barat, Minggu (15/9/2024).

Sejumlah petugas kepolisian juga terlihat ikut mengatur arus kendaraan yang akan memaduki kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Ini dilakukan agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas yang dapat mengganggu pengguna jalan lain.

Berdasarkan pantauan, sebagian besar masyarakat yang datang membawa lengkap keluarga mereka. Terlihat mereka juga membawa karpet dan juga bekal untuk keperluan bersantai di pinggir laut.