Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Libur Panjang Maulid Nabi, Ribuan Pengunjung Serbu Kawasan Wisata Ancol

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |15:04 WIB
Libur Panjang Maulid Nabi, Ribuan Pengunjung Serbu Kawasan Wisata Ancol
Ribuan pengunjung padati kawasan wisata Ancol di libur panjang Maulid Nabi (Foto: M. Fadli Ramadan/MPI)
A
A
A

RIBUAN pengunjung memadati kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara di momen libur panjang menyambut Maulid Nabi 2024. Ribuan pengunjung Ancol sudah mulai mendatangi tempat wisata itu sejak pagi hari.

Pengunjung mulai berdatangan melalui gerbang-gerbang masuk Ancol sejak pukul 10.20 WIB. Sebagian terlihat menggunakan angkutan bus dan tak sedikit yang menggunakan kendaraan pribadi.

Pada gerbang masuk Pintu Barat atau pintu masuk utama Taman Impian Jaya Ancol, kendaraan pribadi, mulai dari mobil maupun motor terus berdatangan. Bahkan, sejumlah bus yang membawa rombongan wisatawan juga memasuki gerbang tersebut.

Pengunjung Ancol(Foto: M. Fadli Ramadan/MPI)

"Ini ramai sudah dari pagi, sekitar pukul 06.00 WIB sudah mulai berdatangan. Paling banyak sih mobil, tapi kurang lebih sama motor juga banyak. Ada bus juga bisa lewat jalur samping khusus kendaraan besar," kata salah satu pengawas penjaga tiket di Pintu Barat, Minggu (15/9/2024).

Sejumlah petugas kepolisian juga terlihat ikut mengatur arus kendaraan yang akan memaduki kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Ini dilakukan agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas yang dapat mengganggu pengguna jalan lain.

Berdasarkan pantauan, sebagian besar masyarakat yang datang membawa lengkap keluarga mereka. Terlihat mereka juga membawa karpet dan juga bekal untuk keperluan bersantai di pinggir laut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592//pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/624/3188773//libur_sekolah-4Z8f_large.jpg
Berikut Jadwal Lengkap Libur Sekolah Semester Ganjil 2024–2025 di Berbagai Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/25/3188311//ancol-ScbV_large.jpg
Foto-Foto Ancol Diterjang Banjir Rob, Gerbang Marina Ditutup Sementara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/25/3188306//ancol-2UlW_large.jpg
Banjir Rob Terjang Ancol, Pengelola Angkat Bicara soal Kondisi Terkini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188292//maling_di_karnaval_ancol-oqLX_large.jpg
Komplotan Maling Beraksi di Konser Ancol, 5 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187349//libur_bersama-ugH1_large.jpg
Berikut Jadwal Lengkap Tanggal Merah dan Daftar Cuti Bersama Desember 2025 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement