Aneh! Sungai di Brasil Berubah Jadi Hijau di Tengah Kekeringan Parah

SEBUAH sungai besar di Sao Paulo, Brasil, berubah warna menjadi hijau zamrud. Sementara cerahnya langit biru berubah menjadi abu-abu, sinar matahari yang menembus kabut asap memperlihatkan warna oranye tua.

Fenomena alam itu tentu saja sangat langka sekaligus membingungkan banyak orang. Hal ini terjadi di tengah ancaman kekeringan parah di Brasil.

Melansir LA Times, otoritas lingkungan menyebut warna hijau Sungai Pinheiros disebabkan oleh pertumbuhan alga akibat kekeringan parah yang menurunkan permukaan air.

Fenomena ini muncul mulai Senin hingga Selasa, di hari yang sama saat kota mengalami udara berasap akibat kebakaran hutan, yang disebabkan oleh cuaca yang panas dan kering.

Brasil mengalami kekeringan terburuk dalam lebih dari tujuh dekade, dengan 59 persen wilayahnya terdampak. Sungai-sungai besar di lembah Amazon mencatatkan titik terendah dalam sejarah.

Kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia di Amazon dan bioma lainnya merusak kawasan lindung serta menyebarkan asap, menurunkan kualitas udara secara nasional. Penduduk kota-kota besar di Amerika Selatan mengeluhkan asap dan bau busuk di dekat sungai.

“Jika siang hari panas dan suhu turun, bau busuk akan semakin menyengat setelah jam 10 malam,” kata Flavio Xavier Santana, seorang analis sistem, dalam sebuah wawancara dengan Associated Press (AP).