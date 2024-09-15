Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Aneh! Sungai di Brasil Berubah Jadi Hijau di Tengah Kekeringan Parah

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |11:34 WIB
Aneh! Sungai di Brasil Berubah Jadi Hijau di Tengah Kekeringan Parah
Sungai di Sao Paulo Brasil berubah jadi warna hijau (Foto: Andre Penner/AP)
A
A
A

SEBUAH sungai besar di Sao Paulo, Brasil, berubah warna menjadi hijau zamrud. Sementara cerahnya langit biru berubah menjadi abu-abu, sinar matahari yang menembus kabut asap memperlihatkan warna oranye tua. 

Fenomena alam itu tentu saja sangat langka sekaligus membingungkan banyak orang. Hal ini terjadi di tengah ancaman kekeringan parah di Brasil. 

Melansir LA Times, otoritas lingkungan menyebut warna hijau Sungai Pinheiros disebabkan oleh pertumbuhan alga akibat kekeringan parah yang menurunkan permukaan air. 

Fenomena ini muncul mulai Senin hingga Selasa, di hari yang sama saat kota mengalami udara berasap akibat kebakaran hutan, yang disebabkan oleh cuaca yang panas dan kering. 

Brasil mengalami kekeringan terburuk dalam lebih dari tujuh dekade, dengan 59 persen wilayahnya terdampak. Sungai-sungai besar di lembah Amazon mencatatkan titik terendah dalam sejarah. 

Kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia di Amazon dan bioma lainnya merusak kawasan lindung serta menyebarkan asap, menurunkan kualitas udara secara nasional. Penduduk kota-kota besar di Amerika Selatan mengeluhkan asap dan bau busuk di dekat sungai. 

“Jika siang hari panas dan suhu turun, bau busuk akan semakin menyengat setelah jam 10 malam,” kata Flavio Xavier Santana, seorang analis sistem, dalam sebuah wawancara dengan Associated Press (AP).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/18/3190202//patung_liberty_di_guaiba_brasil_roboh_akibat_terjangan_angin_kencang-gxUY_large.jpg
"Patung Liberty" Setinggi 35 Meter Roboh Diterjang Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185232//viral-YIL9_large.jpg
Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Dijebloskan ke Penjara Usai Jalani Tahanan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185194//pemerintah-uIO5_large.jpg
Cegah Kekeringan, Operasi Modifikasi Cuaca Digelar di Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183503//kebakaran_gudang_kembang_api_di_sao_paulo_brasil-1fgr_large.jpg
Gudang Kembang Api Terbakar Hebat di Brasil, Seorang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/18/3182554//tornado_hantam_kota_rio_bonito_do_iguacu_brasil-4zQi_large.jpg
Tornado Landa Brasil Selatan, 6 Tewas dan Ratusan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181608//pemerintah-jBp8_large.jpg
Hadiri KTT Wildlife Brasil, Menhut: Indonesia Percepat Pengakuan Hutan Adat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement