Long Weekend, Taman Mini Siapkan Atraksi Budaya Hibur Pengunjung

LIBUR panjang atau long weekend siap dinikmati masyarakat dari tanggal 14-16 September 2024. Di momen libur panjang, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kembali menghadirkan kejutan bagi pengunjung selama long weekend ini.

Dari tanggal 14-16 September 2024, TMII akan menyajikan berbagai macam pertunjukan budaya dan aktivitas-aktivitas seru yang bisa dinikmati dengan keluarga dan orang tersayang.

“Untuk long weekend kami sudah menyiapkan banyak sekali acara buat para pengunjung. Ada reog ponorogo, belajar dan bermain angklung bersama, serta tari perang dan lompat batu dari Kepulauan Nias,” ujar Intan Ayu Kartika selaku Direktur Utama TMII, dalam keterangan resminya, Minggu (15/9/2024).

Rangkaian acara yang telah dipersiapkan mulai dari pertunjukan budaya Reog Ponorogo yang menampilkan kegagahan para penari dengan topeng barong yang menjulang tinggi.

Ada juga Tari Perang dan Lompat Batu khas Nias yang memperlihatkan kelincahan para penari melompati batu-batu besar, hingga Angklung Interaktif yang bisa diikuti untuk bermain bersama dapat saksikan di Plaza Kori Agung, TMII.