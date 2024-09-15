Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ayuta DXTEEN Ngaku Suka Singkong Goreng, Perdana Kunjungi Jakarta

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |22:00 WIB
Ayuta DXTEEN Ngaku Suka Singkong Goreng, Perdana Kunjungi Jakarta
Ayuta DXTEEN gemar makan singkong goreng. (Foto: Okezone/ Widya Michella)
A
A
A

BOYBAND asal Jepang, DXTEEN menjadi salah satu line up dalam festival kebudayaan jepang terbesar, Jak-Japan Matsuri 2024, Minggu (15/9/2024). 

Grup beranggotakan Taichi, Ayuta, Koshin, Nalu, Ken, Shotaro ini pun tak melewatkan untuk mencoba makanan khas di Indonesia. Salah satu member, Ayuta mengaku sangat menyukai singkong goreng. Menurutnya rasanya sungguh familiar dan enak. 

"Aku makan kayak kentang singkong goreng. Belum pernah makan singkong tapi Rasanya kayak pernah makan jadi rasanya enak banget," kata Ayuta. 

Salah satu member lainnya, Shotaro juga mencoba mie goreng. Saking enaknya, mie goreng khas Indonesia habis dinikmatinya.

"Saya makan mie goreng, karena enak banget jadi makan langsung habis," ucapnya.

Sebelumnya, DXTEEN menyapa para penggemar Indonesia. Merekapun menyanyikan lagunya Good luck, Yum-yum dan Dreamlike. 

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3170988//presiden_prabowo-ZzQF_large.jpg
Prabowo Segera Ambil Kebijakan Khusus Atasi Anjloknya Harga Singkong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139547//zulkifli_hasan_mengusulkan_agar_kewenangan_terkait_impor_pangan_dipindahkan_dari_kementerian_koordinator_bidang_perekonomian-lSrg_large.jpg
Zulhas Mau Ambil Alih Urusan Impor Singkong dan Tapioka dari Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/320/3109521//mentan-lY1A_large.jpg
Mentan Tetapkan Harga Singkong Rp1.350 per Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/320/3109353//mentan-FwNd_large.jpg
Mentan Bereskan Konflik Petani Singkong, Tetapkan Harga Rp1.350/Kg dan Larang Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/320/3107774//amran_sulaiman-LvlW_large.jpg
RI Dibanjiri Singkong Impor, Mentan Tindak Tegas Importir yang Rugikan Petani
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement