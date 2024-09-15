BOYBAND asal Jepang, DXTEEN menjadi salah satu line up dalam festival kebudayaan jepang terbesar, Jak-Japan Matsuri 2024, Minggu (15/9/2024).
Grup beranggotakan Taichi, Ayuta, Koshin, Nalu, Ken, Shotaro ini pun tak melewatkan untuk mencoba makanan khas di Indonesia. Salah satu member, Ayuta mengaku sangat menyukai singkong goreng. Menurutnya rasanya sungguh familiar dan enak.
"Aku makan kayak kentang singkong goreng. Belum pernah makan singkong tapi Rasanya kayak pernah makan jadi rasanya enak banget," kata Ayuta.
Salah satu member lainnya, Shotaro juga mencoba mie goreng. Saking enaknya, mie goreng khas Indonesia habis dinikmatinya.
"Saya makan mie goreng, karena enak banget jadi makan langsung habis," ucapnya.
Sebelumnya, DXTEEN menyapa para penggemar Indonesia. Merekapun menyanyikan lagunya Good luck, Yum-yum dan Dreamlike.
(Leonardus Selwyn)