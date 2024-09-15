AKHIR pekan jadi momentum yang pas untuk kumpul-kumpul bareng keluarga. Momen hangat ini bisa semakin menyenangkan dengan camilan lezat yang bisa disantap bersama keluarga.
Bila bingung mencari camilan yang nikmat untuk akhir pekan, menu Hokkaido cheese tart bisa jadi pilihan yang tepat. Ini merupakan dessert dari Jepang yang memadukan gurihnya pie dengan cheese tart yang nikmat. Kini tak perlu membeli, Anda bisa membuatnya di rumah dan jadi camilan yang cocok untuk disantap saat akhir pekan.
Penasaran, bagaimana cara membuat Hokkaido cheese tart yang nikmat di rumah? Yuk intip resepnya dari akun Instagram, @martinpraja, Minggu (15/9/2024).