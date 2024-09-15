Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Hokkaido Cheese Tart, Camilan Seru untuk Akhir Pekan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |14:00 WIB
Resep Hokkaido Cheese Tart, Camilan Seru untuk Akhir Pekan
Resep hokkaido cheese tart. (Foto: Instagram @martinpraja)
A
A
A

AKHIR pekan jadi momentum yang pas untuk kumpul-kumpul bareng keluarga. Momen hangat ini bisa semakin menyenangkan dengan camilan lezat yang bisa disantap bersama keluarga.

Bila bingung mencari camilan yang nikmat untuk akhir pekan, menu Hokkaido cheese tart bisa jadi pilihan yang tepat. Ini merupakan dessert dari Jepang yang memadukan gurihnya pie dengan cheese tart yang nikmat. Kini tak perlu membeli, Anda bisa membuatnya di rumah dan jadi camilan yang cocok untuk disantap saat akhir pekan. 

Penasaran, bagaimana cara membuat Hokkaido cheese tart yang nikmat di rumah? Yuk intip resepnya dari akun Instagram, @martinpraja, Minggu (15/9/2024).

Resep Hokkaido Cheese Tart

Bahan-bahan:

(Kulit tart)

  • 100 gr mentega dingin
  • 235 gr tepung terigu protein sedang
  • 70 gr gula halus
  • 2 butir kuning telur
  • Garam
  • Cheese Custard:
  • 250 gr cream cheese
  • 80 gr gula pasir
  • 145 whipped cream 
  • 1 butir telur
  • 1 sdm meizena
  • 1 drop vanila ekstrak
  • 1/2 sdt garam
  • 50 gr mentega
Resep hokkaido cheese tart. (Foto: Instagram @martinpraja)
Resep hokkaido cheese tart. (Foto: Instagram @martinpraja)

Cara membuat:

  1. Campurkan semua bahan tart shell dengan cara diremas, kemudian adonan di uleni hingga menyatu saja (jangan kalis)
  2. Wrap adonan kemudian resting adonan dalam chiller selama 30 menit
  3. Dalam bowl, soften cream cheese kemudian masukkan semua sisa bahan ecuali butter, whisk hingga rata
  4. Pindahkan dalam wajan, masak custard hingga matang dan mengental
  5. Setelah custard matang, matikan kompor kemudian masukkan butter, aduk hingga butter tercampur rata dengan custard
  6. Pindahkan dalam bowl, kemudian dinginkan custard
  7. Ambil kembali adonan, cetak dalam cetakan pie kemudian beri tanda dengan garpu di dasarnya
  8. Panggang tart shell dengan suhu 170°C selama 10-15 menit
  9. Pindahkan custard ke dalam piping bag, isikan ke dalam tart shell kemudian brush dengan egg wash
  10. Panggang kembali tart dengan suhu 170°C selama 25 menit api atas bawah, dan 5 menit terakhir di api atas
  11. Hokkaido cheese tart siap disajikan.

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement