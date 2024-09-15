Resep Hokkaido Cheese Tart, Camilan Seru untuk Akhir Pekan

AKHIR pekan jadi momentum yang pas untuk kumpul-kumpul bareng keluarga. Momen hangat ini bisa semakin menyenangkan dengan camilan lezat yang bisa disantap bersama keluarga.

Bila bingung mencari camilan yang nikmat untuk akhir pekan, menu Hokkaido cheese tart bisa jadi pilihan yang tepat. Ini merupakan dessert dari Jepang yang memadukan gurihnya pie dengan cheese tart yang nikmat. Kini tak perlu membeli, Anda bisa membuatnya di rumah dan jadi camilan yang cocok untuk disantap saat akhir pekan.

Penasaran, bagaimana cara membuat Hokkaido cheese tart yang nikmat di rumah? Yuk intip resepnya dari akun Instagram, @martinpraja, Minggu (15/9/2024).

Resep Hokkaido Cheese Tart

Bahan-bahan:

(Kulit tart)

100 gr mentega dingin

235 gr tepung terigu protein sedang

70 gr gula halus

2 butir kuning telur

Garam

Cheese Custard:

250 gr cream cheese

80 gr gula pasir

145 whipped cream

1 butir telur

1 sdm meizena

1 drop vanila ekstrak

1/2 sdt garam

50 gr mentega

Resep hokkaido cheese tart. (Foto: Instagram @martinpraja)

Cara membuat:

Campurkan semua bahan tart shell dengan cara diremas, kemudian adonan di uleni hingga menyatu saja (jangan kalis) Wrap adonan kemudian resting adonan dalam chiller selama 30 menit Dalam bowl, soften cream cheese kemudian masukkan semua sisa bahan ecuali butter, whisk hingga rata Pindahkan dalam wajan, masak custard hingga matang dan mengental Setelah custard matang, matikan kompor kemudian masukkan butter, aduk hingga butter tercampur rata dengan custard Pindahkan dalam bowl, kemudian dinginkan custard Ambil kembali adonan, cetak dalam cetakan pie kemudian beri tanda dengan garpu di dasarnya Panggang tart shell dengan suhu 170°C selama 10-15 menit Pindahkan custard ke dalam piping bag, isikan ke dalam tart shell kemudian brush dengan egg wash Panggang kembali tart dengan suhu 170°C selama 25 menit api atas bawah, dan 5 menit terakhir di api atas Hokkaido cheese tart siap disajikan.

(Leonardus Selwyn)