Aurel Hermansyah Bocorkan Menu Makanan Selama Diet, Sukses Turun 15 Kilogram

AUREL Hermansyah membocorkan menu makanannya selama menjalani program diet. Setelah ramai dihujat soal bobot berat badannya, Aurel Hermansyah pun memantapkan diri untuk menjalani program diet. Berkat diet tersebut Aurel berhasil menurunkan berat badan sampai 15 kg.

Ternyata istri Atta Halilintar itu menerapkan diet yang cukup ketat. Aurel pun mengaku hanya mengonsumsi nasi sebanyak tiga sendok dengan lauk sehat.

"Nasi itu (karena lagi diet) cuma tiga sendok makan sama lauknya yang sehat-sehat aja," kata Aurel Hermansyah dikutip dari program FYP, Minggu (15/9/2024).

Tentu selain mengurangi porsi makan, putri sulung Anang Hermansyah dan Kris Dayanti itu juga sering olahraga.

Aurel Hermansyah bocorkan menu makanan selama program diet. (Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)

"Aku paling jalan, nggak bisa lari. Aku belum kuat," kata Aurel Hermansyah.