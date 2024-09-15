Designer Lisa Fitria Bongkar Sisi Gelap Modest Fashion Indonesia: Dijiplak, Saya Temuin di Tanah Abang

DESIGNER sekaligus Vice Chairman Indonesian Fashion Chamber, Lisa Fitria membongkar sisi gelap modest fashion di Indonesia. Saat ditemui usai mengisi talk show Modest Fashion Week 2024 dengan tema Pemberdayaan Perempuan, Lisa Fitria agaknya menyayangkan produk produk modest fashion yang saat ini beredar di pasaran justru bukan berasal dari negara sendiri.

"Tantangannya modest fashion kalau sekarang ini adalah kita digempur dengan produk-produk dari luar ya. Terutama dari China gitu. Jadi, sangat disayangkan sekali gitu ya," kata Lisa Fitria saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu 14 September 2024.

Bahkan, Lisa Fitria juga menyinggung soal seseorang yang dikenal memiliki banyak pengikut di media sosial itu malah membeli sebuah produk lalu ubah kembali dan dipasarkan di Indonesia dengan harga miring.

"Saya tidak mau menyebutkannya siapa gitu ya. Membuat brand, tapi brandnya itu belinya dari luar. Yang kemudian diganti label di sini gitu. Dengan berbagai macam stylenya gitu, jadi, Indonesia ini sudah menjadi pusat inspirasi trend modest," tutur Lisa Fitria.

"Akhirnya kita ini dijadikan target pasar. Harusnya kita itu kan membuka pasar nih gitu. Tapi malah jadi sekarang ini fashion show kita kayaknya dikepokin dong," tutur Lisa Fitria.