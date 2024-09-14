Viral Banyak Penonton Bau Mulut di Konser Bruno Mars, Kok Bisa?

HARI pertama konser Bruno Mars yang digelar baru-baru ini menyisakan banyak momen menarik. Salah satunya, pengalaman seorang penonton yang mengaku terganggu dengan bau mulut penonton lain saat teriak-teriak dan bernyanyi.

Melalui konten video di akun TikToknya, @ebiebif, pria tersebut lantas mengimbau orang-orang yang berencana nonton konser musik, agar berinisiatif membawa permen untuk mencegah bau mulut. Pria tersebut juga mengatakan, bau mulut tersebut biasanya dipicu karena banyaknya penonton yang mungkin saja belum makan sejak seharian.

“Guys buat lu yang mau nonton konser. Please sediain permen. Entah mau permen apapun, tapi lu harus sedia permen. Gua nggak tahu mungkin lu kesini nggak makan dari siang, tapi sumpah mulut lu bau. Karena nggak makan, bau lambung,” ujar pria tersebut.

Lantas, benarkah orang yang belum atau telat makan seharian berisiko mengalami bau mulut?

Melansir dari laman Eka Hospital, bau mulut adalah salah satu kondisi yang biasanya bisa disebabkan karena makanan dan minuman yang baru saja dikonsumsi atau kebersihan mulut dan gigi yang tidak terjaga dengan baik. Beberapa makanan seperti bawang, susu, hingga beberapa jenis ikan dikenal dapat menyebabkan bau yang tidak sedap pada mulut.

Namun faktanya, bau mulut ternyata juga bisa menandakan adanya gangguan asam lambung di dalam perut akibat telat makan. Bau mulut bisa menjadi salah satu gejala yang dirasakan ketika mengidap penyakit asam lambung seperti GERD. Sayangnya, gejala ini masih sering dianggap tidak berkaitan dengan asam lambung dan akhirnya disepelekan.

Penyakit asam lambung merupakan gangguan kesehatan yang ditandai dengan rasa nyeri pada bagian perut yang disebabkan karena asam lambung. Penyakit ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, seperti pola makan yang buruk, stres, dan adanya masalah pada sistem pencernaan.

Lambung kita bekerja dengan bantuan dari pergerakan otot-otot, dimana salah satunya adalah sfingter, otot melingkar di bagian atas lambung yang bertugas untuk membuka dan menutup saluran pencernaan ketika makanan mengalir ke dalam lambung. Sehingga, asam lambung tidak dapat menembus ke saluran atas atau saluran kerongkongan pada saat makanan tidak lewat.

Penyakit asam lambung seperti GERD dapat menyebabkan otot tersebut melemah sehingga asam lambung akhirnya mengalir ke kerongkongan. Ini dapat menyebabkan gejala seperti sakit perut, nyeri dada, dan tentunya juga menyebabkan bau mulut.