HOME WOMEN TRAVEL

Daftar Hari Terakhir, Produk Kacang Kenari Asli Ternate Jadi Runner-up AKI 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |21:33 WIB
Daftar Hari Terakhir, Produk Kacang Kenari Asli Ternate Jadi <i>Runner-up</i> AKI 2024
Ifamoy, kacang kenari asli Ternate sabet juara 2 AKI 2024 (Foto: Wiwie Heriyani/MPI)
A
A
A

PERASAAN Irmawati A. Husen (43), campur aduk. Ia senang bukan main karena produk kacang kenarinya, Ifamoy, berhasil memenangkan Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2024. 

Ifamoy menjadi salah satu produk kuliner yang sukses menjadi juara dua di pergelaran AKI yang digelar pada 13-15 September 2024. 

Di malam Puncak AKI 2024 yang digelar di Sumarecon Serpong, Tangerang, Sabtu (14/9/2024), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparerkaf), Sandiaga Salahuddin Uno mengumumkan ketiga pemenang AKI 2024. Salah satunya ialah produk Irmawati. 

“Saya bangga dan senang. Produk asli Ternate bisa menjadi pemenang di AKI 2024, padahal 12 peserta lainnya juga bagus-bagus,” ujar peserta asal Halmahera Selatan ini. 

Kacang kenari Ternate(Foto: Wiwie Heriyani/MPI)

Irmawati tidak menyangka dirinya menjadi juara, padahal dirinya sempat hampir telat untuk mendaftar. “Saya baru daftar di hari terakhir. Hampir saja telat, tapi Alhamdulillah masih sempat,” katanya.

Saat ditanya apa keunggulan dari Ifamoy, Irmawati menjelaskan, dirinya memanfaatkan kekayaan alam Ternate, yaitu Kacang Kenari yang menjadi salah satu hasil alam nan melimpah di sana. 

Selain Kacang Kenari, Irma juga mengolah ikan tuna yang diklaim menjadi ikan tuna terbaik di Indonesia, dan banyak ditemukan di Ternate. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
