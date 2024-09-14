Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hadiri Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia 2024, Sandiaga Kenang Perjalanan 4 Tahun AKI

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |21:03 WIB
Hadiri Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia 2024, Sandiaga Kenang Perjalanan 4 Tahun AKI
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Wiwie Heriyani/MPI)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri Malam Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI), yang digelar di Summarecon Mall Serpong, Tangerang, Sabtu (14/9/2024) malam.

Pada kesempatan itu Sandi mengenang perjalanan AKI yang sudah memasuki 4 tahun yang sudah hadir di 60 kota di 31 provinsi di Indonesia. 

Menurut dia, di setiap tahunnya, AKI selalu sukses beradaptasi dan terus memberikan inovasi. Termasuk di tahun 2021 saat Pandemi Covid-19 masih begitu marak.

“Selama 4 tahun, AKI sudah hadir di 60 kota di 31 provinsi di Indonesia. Mulai dari Aceh sampai Merauke, melibatkan 1.600 pelaku ekonomi kreatif dan produk kreatif terbaik,” kata Sandi mengawali sambutannya.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno(Foto: Wiwie Heriyani/MPI)

“AKI 2021, penuh adaptasi semangat membangkitkan UMKM kreatif terdampak pandemi. AKI 2022, dengan semangat Inovasi, mencari produk dan karya terbaik Indonesia,” tambahnya.

“AKI 2023, dengan semangat Kolaborasi, melibatkan berbagai pihak untuk turut serta membangun ekosistem ekonomi kreatif. AKI 2024, dengan semangat menyala mendunia, dengan harapan AKI menjadi batu loncatan bagi produk dan usaha kreatif Indonesia naik #tothenextlevel,” sambungnya. 

Di akhir sambutannya, mantan Ketua Kadin itu tak lupa memberi ucapan selamat kepada 12 peserta AKI terbaik 2024 yang terpilih dari total 6.680 pendaftar, dengan peserta terpilih sebanyak 400. 

 

