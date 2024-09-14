Produk Kacang Kenari Asli Ternate Menang di AKI 2024

HARI ini, perasaan Irmawati A. Husen (43), campur aduk. Ia senang bukan main karena produk kuliner olahan dari kacang kenari yang ia buat, Ifamoy, berhasil memenangkan AKI 2024.

Ifamoy menjadi salah satu produk kuliner yang sukses menjadi juara dua di pergelaran AKI yang digelar pada 13-15 September 2024. Di malam Puncak Apresiasi AKI 2024 yang digelar di Sumarecon Serpong, Tangerang, Rabu, (14/9/2024), Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengumumkan ketiga pemenang AKI 2024.

“Saya bangga dan senang. Produk asli Ternate bisa menjadi pemenang di AKI 2024, padahal 12 peserta lainnya juga bagus-bagus,” ujar peserta asal Halmahera Selatan tersebut.

Foto: MPI/ Wiwie

Irmawati tak menyangka dirinya menjadi juara, padahal dirinya sempat hampir telat untuk mendaftar.

“Saya baru daftar di hari terakhir. Hampir saja telat, tapi Alhamdulillah masih sempat,” katanya lagi.