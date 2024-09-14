Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Produk Kacang Kenari Asli Ternate Menang di AKI 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |22:37 WIB
Produk Kacang Kenari Asli Ternate Menang di AKI 2024
Produk Kacang Kenari Asli Ternate Juarai AKI 2024 (Foto:MPI/ Wiwie)
A
A
A

HARI ini, perasaan  Irmawati A. Husen (43), campur aduk. Ia senang bukan main karena produk kuliner olahan dari kacang kenari yang ia buat, Ifamoy, berhasil memenangkan AKI 2024. 

Ifamoy menjadi salah satu produk kuliner yang sukses menjadi juara dua di pergelaran AKI yang digelar pada 13-15 September 2024. Di malam Puncak Apresiasi AKI 2024 yang digelar di Sumarecon Serpong, Tangerang, Rabu, (14/9/2024), Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengumumkan ketiga pemenang AKI 2024.

“Saya bangga dan senang. Produk asli Ternate bisa menjadi pemenang di AKI 2024, padahal 12 peserta lainnya juga bagus-bagus,” ujar peserta asal Halmahera Selatan tersebut.

Foto: MPI/ Wiwie
Foto: MPI/ Wiwie

Irmawati tak menyangka dirinya menjadi juara, padahal dirinya sempat hampir telat untuk mendaftar. 

“Saya baru daftar di hari terakhir. Hampir saja telat, tapi Alhamdulillah masih sempat,” katanya lagi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/298/3189549//bakmi_gang_kelinci-fu7e_large.jpg
Berburu Kuliner, Ini 6 Spot Legendaris Jakarta untuk Liburan Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/298/3189034//bubur_ayam-BoNd_large.jpg
Bubur Ayam Dinobatkan sebagai Bubur Terbaik Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/298/3183810//durian-qxzO_large.jpg
Malaysia Kaji dan Proses Durian Jadi Buah Nasional  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/298/3181756//sate_marangi-0YJT_large.jpg
Resep Sate Maranggi yang Menang dalam Ajang Internasional di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/298/3178964//diplomasi_iga_bakar_kluwek_nasi_daun_jeruk_dan_kopi_yang_dihidangkan_presiden_prabowo-q65k_large.jpg
Diplomasi Iga Bakar Kluwek, Nasi Daun Jeruk dan Kopi, yang Dihidangkan Presiden Prabowo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/298/3178222//istri_epy-Lquk_large.jpg
Istri Epy Kusnandar Nangis Warungnya Kena Pungli Preman, Ternyata Begini Kondisinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement