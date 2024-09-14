Mengenal Chicken Adobo, Hidangan Khas Filipina Favorit Bruno Mars

BRUNO Mars tengah menggelar konsernya di Indonesia selama tiga hari. Dimulai sejak Rabu 11 September lalu, hingga hari ini, Sabtu, (14/9/2024), menjadi penampilan terakhirnya di JIS.

Bagi Anda penggemar Bruno Mars, tentu tak sekedar hafal dengan lagu-lagunya saat nonton konsernya. Kurang afdol rasanya jika tak mengetahui makanan favorit dari pelantun hits Die With a Smile tersebut

Rupanya, salah satu makanan favorit Bruno Mars adalah makanan Asia lho! sayangnya, bukan Indonesia, melainkan negara tetangga, yakni Filiphina. Namanya Chicken Adobo, menghimpun dari berbagai sumber, ini adalah hidangan asli Filipina dan merupakan salah satu makanan yang paling populer. Hidangan ini dibuat secara unik dengan merebus ayam dalam cuka dan kecap.

Beberapa sumber ahli sejarah makanan Asia mengatakan bahwa orang Filipina sudah memasak adobo bahkan sebelum penjajahan Spanyol. Menurut mereka, memasak dengan cuka dapat mengawetkan daging. Metode ini juga dianggap sebagai salah satu praktik pengawetan makanan paling awal.

Foto: Recipetineats

Rasa ayam yang juicy dalam saus adobo yang gurih menjadikan chicken adobo makanan yang sangat di sukai oleh segala usia dari anak-anak hingga orang dewasa. Walau hidangan dan cara memasak adobo dalam masakan Filipina dan adobo dalam masakan Spanyol memiliki beberapa kesamaan, keduanya mengacu pada dua hal yang berbeda menurut akar budaya masing-masing.