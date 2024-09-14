Gantungan Tas Nagita Slavina Seharga 2 Kali Lipat UMR Jakarta, Labubu LISA BLACKPINK Minggir Dulu!

GANTUNGAN tas kini tampaknya jadi asesoris kekinian dan digemari publik, tak terkecuali oleh para artis terkenal. Contohnya, setelah gantungan tas Labubu yang populer usai dikenakan Lisa BLACKPINK, kini artis Nagita Slavina pun tak kalah kekinian.

Baru-baru ini beredar bentuk gantungan tas milik istri Raffi Ahmad ini yang tak kalah kece dengan Lisa BLACKPINK. Bukan Labubu, gantungan tas tersebut merupakan salah satu koleksi aksesori keluaran rumah mode ternama dunia, Loewe.

Mengutip akun Instagram, @fanpage_nagitaslavina, Sabtu (14/9/2024) gantungan tersebut dari brand Loewe dengan seri Elephant Charm. Secara desain, bag charm ini memang begitu simple, namun tetap terlihat cute dan menggemaskan dengan bentuk gajah di berwarna merah muda di bagian tengahnya.

Berbeda dengan gantungan tas milik Lisa BLACKPINK yakni Labubu, asesoris milik Gigi ini terlihat lebih simple dan kecil. Gantungan tersebut nampak menggemaskan dan bisa digunakan di berbagai jenis tas.

Foto: Instagram @fanpage_nagitaslavina

Bag charm berbahan leather itu memiliki strap berwarna coklat dan terlihat sederhana. Terlihat bag charm ini tergantung di tas koper milik Nagita.