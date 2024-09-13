Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Scorpio hingga Pisces, 3 Zodiak Terkenal Paling Tertutup

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |23:00 WIB
Scorpio hingga Pisces, 3 Zodiak Terkenal Paling Tertutup
Scorpio hingga Pisces, 3 Zodiak Terkenal Paling Tertutup (Foto: Freepik)
DALAM dunia astrologi, beberapa zodiak dikenal sebagai individu yang sangat tertutup, enggan berbagi pikiran dan perasaan mereka secara terbuka.

Tipe individu yang lebih suka menjaga privasi dan merasa nyaman dalam lingkungan yang aman. Dilansir dari Bustle, Minggu (15/9/2024) berikut adalah tiga zodiak yang paling tertutup, menurut Letao Wang, astrolog dan konselor spiritual.

1. Scorpio: Sering kali dianggap sebagai zodiak yang penuh teka-teki dan sulit dipahami. Para pemilik zodiac  Scorpio memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan emosi dirinya.  

Mereka sangat menghargai privasi dan rasa aman, serta sering kali memilih untuk tidak berbicara banyak karena takut kata-kata mereka disalahartikan atau digunakan melawan diri mereka di masa mendatang.

 

Halaman:
1 2
      
