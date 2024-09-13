Zodiak Tak Mau Kalah saat Debat, Leo Nomor 1!

SEBAGIAN tanda zodiak senang bersantai dan menikmati arus, tapi beberapa zodiak cenderung mengubah segala sesuatunya menjadi perdebatan.

Tidak peduli apakah topiknya mereka akan selalu mencari cara untuk menunjukkan bahwa diri mereka benar. Kebutuhan untuk selalu benar sering kali berasal dari rasa percaya diri, pengetahuan, persaingan, dan sedikit ego diri sendiri.

Penasaran? Mengutip Bustle, Minggu (15/9/2024) ini dia zodiak dikenal tak mau kalah saat berdebat.

1. Leo: Leo memiliki rasa percaya diri yang sangat kuat. Kepercayaan diri ini sangat terlihat ketika mereka memasuki ruangan atau saat mereka terlibat dalam perdebatan. Bahkan ketika jelas bahwa mereka salah, Leo akan tetap bersikeras dengan pendirian mereka.

Zodiak ini sering kali terjebak dalam perdebatan yang tak kunjung selesai, karena mereka menikmati sensasi dari perdebatan panas dan kemenangan.