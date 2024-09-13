Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Zodiak Tak Mau Kalah saat Debat, Leo Nomor 1!

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |20:00 WIB
Zodiak Tak Mau Kalah saat Debat, Leo Nomor 1!
Zodiak Tak Mau Kalah saat Debat (Foto: Pressfoto/Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN tanda zodiak senang bersantai dan menikmati arus, tapi beberapa zodiak cenderung mengubah segala sesuatunya menjadi perdebatan.

Tidak peduli apakah topiknya mereka akan selalu mencari cara untuk menunjukkan bahwa diri mereka benar. Kebutuhan untuk selalu benar sering kali berasal dari rasa percaya diri, pengetahuan, persaingan, dan sedikit ego diri sendiri.

Penasaran? Mengutip Bustle, Minggu (15/9/2024) ini dia zodiak dikenal tak mau kalah saat berdebat.

1. Leo: Leo memiliki rasa percaya diri yang sangat kuat. Kepercayaan diri ini sangat terlihat ketika mereka memasuki ruangan atau saat mereka terlibat dalam perdebatan. Bahkan ketika jelas bahwa mereka salah, Leo akan tetap bersikeras dengan pendirian mereka.

Zodiak ini sering kali terjebak dalam perdebatan yang tak kunjung selesai, karena mereka menikmati sensasi dari perdebatan panas dan kemenangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759//zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353//zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/614/3183612//zodiak-U3yO_large.jpg
Bolehkah Percaya Ramalan Zodiak dalam Islam? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826//zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226//zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792//zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement