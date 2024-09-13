Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Sangat Mengutamakan Kebersihan Rumah, Ada Si Virgo

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |23:00 WIB
4 Zodiak Sangat Mengutamakan Kebersihan Rumah, Ada Si Virgo
4 Zodiak Sangat Mengutamakan Kebersihan Rumah (Foto: Freepik)
A
A
A

BEBERAPA orang ada yang sangat santai dan terbiasa menunda merapikan ruangan-ruangan di rumah.

Nah, rasa malas menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah ini tak berlaku bagi para pemilik zodiac berikut. Mengapa? Sebab, menurut astrologi empat zodiak ini punya kepribadian yakni sangat menikmati menjaga rumah mereka tetap bersih, mengkilap, dan nyaman, bebas  dari noda dan berantakan. Apakah Anda termasuk? Dilansir dari Pinkvilla, Sabtu (14/9/2024) mari simak paparan singkatnya.

1. Libra: Para Libra merasa tidak nyaman jika rumahnya berantakan, dan kekacauan membuat mereka merasa tidak tenang. Mereka akan lebih memilih membersihkan daripada menghabiskan waktu dengan teman-teman, karena merapikan rumah memberikan kenyamanan tersendiri.

2.Capricorn: Dikenal sangat peduli pada kebersihan halaman belakang dan ruang dalam rumah mereka. Mereka bisa merasa gelisah jika terlalu lama bermalas-malasan, sehingga tidak jarang melakukan cleaning besar-besaran di rumah. Meski rumah mereka biasanya dalam kondisi baik.

 

