HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Sering Langsung Merasa Bersalah Pasca Bertengkar

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |20:00 WIB
5 Zodiak Sering Langsung Merasa Bersalah Pasca Bertengkar
Zodiak Sering Langsung Merasa Bersalah Pasca Bertengkar (Foto: Stefamerpik/Freepik)
A
A
A

BERTENGKAR dengan sahabat, sanak keluarga atau pasangan adalah hal normal dan wajar di kehidupan sehari-hari.

Namun meski demikian, tak semua orang bisa merasa bersalah karena pertengkaran yang terjadi. Nah, ada loh orang-orang yang suka langsung merasa bersalah usai bertengkar atau marah.

Sifat ini dilihat dari tanda zodiak yang dimiliki, karena beberapa zodiak dikenal karena sensitivitas diri yang tinggi, terutama dalam hal emosi dan hubungan. Itulah kenapa  cenderung merasa bersalah setelah terlibat dalam pertengkaran, meski mereka tidak sepenuhnya bersalah. Mengutip Times of India, Sabtu (14/9/2024) ini dia ulasannya,.

1. Pisces: Terkenal punya empati dan kasih sayangnya yang mendalam. Mereka sangat memahami perspektif dan perasaan orang lain, sehingga sangat rentan merasa bersalah setelah bertengkar.

Si Pisces cenderung memikirkan dampak emosional dari tindakan dirinya dan  sering kali membayangkan bagaimana perasaan orang lain sebagai akibatnya.

2. Libra: Sebenarnya merupakan tipe orang yang selalu berusaha menghindari konflik dan menjaga hubungan yang harmonis. Ketika pertengkaran terjadi, mereka bisa merasa sangat bersalah karena dirinya sangat peka terhadap perasaan orang lain.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
