Chika Cecilia Oktaviany atau yang dikenal sebagai Chikita Meidy merupakan artis cilik yang terkenal di era 90-an. Lama tak muncul di layar kaca, berhembus kabar tak mengenakan tentang dirinya.

Chikita Meidy dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sahabatnya, Silda Oktavia, yang menuduh dirinya telah merugikan bisnis skincare miliknya. Silda Oktavia telah melaporkan Chikita Meidy ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Laporan tersebut teregister dengan nomor STTLP/B/5482/IX/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. Chikita diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 AJuncto Pasal 45 Ayat (4), serta Pasal 310, 311, dan 315 KUHP.

Meski pun sudah tidak aktif di layar kaca, Chikita Meidy masih sering membagikan aktivitas. Berikut potret terbaru Chikita Meidy, dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @chikitameidy Jumat (13/9/2024)

1. Mantan artis cilik: Chikita Meidy merupakan mantan artis cilik yang eksis di era 90-an. Lagu Kuku Ku dan Gigi Gigi yang yang ia bawakan sempat populer di zaman tersebut. Dia juga kerap tampil centil dengan baju dan tatanan rambutnya yang khas.

2. Punya pendidikan mentereng: Setelah beranjak dewasa, Chikita Meidy mulai vakum dari dunia hiburan dan memilih fokus pendidikan. Chikita bersekolah di sekolah Islam Al Azhar Kelapa Gading.

Ia juga lulusan S1 jurusan Ekonomi di salah satuuniversitas di Jakarta. Pada tahun 2017, Chikita juga berhasil lulus S2 Manajemen dari Kwik Kian Gie School.