900 Nama Bayi Perempuan Kristen Modern Lengkap dengan Makna yang Menyentuh, dapat menjadi sumber inspirasi bagi para orang tua yang sedang mencari nama untuk putri mereka. Nama-nama ini tidak hanya indah secara bunyi, tetapi juga memiliki arti yang mendalam dan penuh harapan, sesuai dengan nilai-nilai Kristen.
Dalam memilih nama bayi perempuan, makna dari nama tersebut sering kali menjadi pertimbangan utama. Artikel ini akan menyajikan 900 nama bayi perempuan Kristen yang modern, yang masing-masing disertai dengan makna yang menyentuh hati, sehingga dapat membantu Anda menemukan nama yang sempurna untuk buah hati tercinta.
A
Abigail bermakna Sukacita ayah
Adeline bermakna Mulia, baik hati
Alana bermakna Anak perempuan yang cantik
Adea bermakna pemberian baik dari Tuhan
Adela bermakna wanita bangsawan
Adelina bermakna wanita bangsawan
Adelicia bermakna setia dan berbudi tinggi
Adelaide bermakna mulia
Adina bermakna lemah lembut
Adriel bermakna kawanan Tuhan
Adriella bermakna Pengikut Tuhan
Adine bermakna yang lembut
Adoncia bermakna manis
Adonna bermakna cantik
Adonnica bermakna cantik
Agalia bermakna kebahagiaan
Aguilina bermakna keadilan
Agatha bermakna wanita baik
Agnes bermakna lembut, murni
Agnetha bermakna murni dan suci.
Agustina bermakna suci
Aerilyn bermakna udara yang murni dan menyejukkan
Agnesia bermakna suci
Aileen bermakna cahaya
Ailsie bermakna mengabdi kepada Tuhan
Alanza bermakna teguh hati, berbudi tinggi
Aine bermakna bercahaya, cerdas
Akilah bermakna cerdas, berintelektual tinggi
Akira bermakna cerdas, bersinar, intelektual
Alberta bermakna cerdas
Alina bermakna terang dan cerdas
Akilah bermakna bijaksana dan terang
Alice bermakna perempuan yang bijaksana, mulia, dan jujur
Alvina bermakna teman yang bijaksana
Ailsa bermakna dikuduskan untuk Tuhan
Ailsie bermakna mengabdi kepada Tuhan
Aishi bermakna hadiah dari Tuhan
Aishleen bermakna berkah dari Tuhan
Aldora bermakna hadiah bersayap dari Tuhan
Alexandra bermakna penolong dan pelindung manusia
Alicia bermakna mulia
Alice bermakna anggun dan cerdas
Alta bermakna mulia Maria, bunda Yesus
Althea bermakna berkah
Alya bermakna dikirim dari Surga
Amberly bermakna kuat, pintar, dan baik
Amelia bermakna perempuan kuat dan anggun
Amadora bermakna tanda dari Tuhan
Amanda bermakna yang teramat dicintai
Amarachi bermakna anugerah yang Maha Kuasa
Amariah bermakna integritas dari Tuhan
Amaris bermakna pemberian Tuhan
Amarise bermakna pemberian Tuhan
Amani bermakna berkat
Amaryllis bermakna berkilau
Ami bermakna Yang dicintai
Ana bermakna perempuan yang bijaksana dan pintar
Anabella bermakna Anggun dan dikasihi
Analisia bermakna dimuliakan Tuhan
Anastasia bermakna kebangkitan
Angel bermakna malaikat, pengirim pesan Tuhan
Angela bermakna malaikat, pengirim pesan Tuhan
Angelica bermakna utusan Tuhan
Angelina bermakna pembawa pesan dari Tuhan
Anjelita bermakna pembawa pesan dari surga
Anna bermakna mulia, kemuliaan, penuh dengan maaf
Annabeth bermakna kebahagiaan
Anna Marie bermakna yang disukai Tuhan
Annemarie bermakna yang disukai Tuhan
Annmaria bermakna yang disukai Tuhan
Annalise bermakna rahmat
Anamaria bermakna anggun
Anca bermakna berkah
Ane bermakna Tuhan maha mulia
Anetta bermakna anggun dan elegan
Anette bermakna anggun
Anya bermakna rahmat
Aphra bermakna abu atau debu
Arella bermakna utusan dari malaikat
Aria bermakna melodi yang indah
Ariadne bermakna merdu dan indah
Ariana bermakna suci
Arianna bermakna suci
Asa bermakna penyembuh
Asher bermakna diberkati
Ashriel bermakna Tuhan bersumpah
Astrid bermakna diberkati
Atalia bermakna penjaga benteng
Atara bermakna mahkota
Atarah bermakna mahkota
Audy bermakna penjaga kemakmuran
Audrey bermakna kekuatan
Augusta bermakna lahir pada bulan Agustus
Aurora bermakna terbenam
Aurelia bermakna bahagia
Aurora bermakna diberkati
Ava bermakna seperti burung
Avea bermakna seperti burung
Avri bermakna penasihat
B
Barbara bermakna wanita
Batya bermakna anak perempuan dari dewa
Beata bermakna diberkati
Beatrice bermakna pembawa sukacita
Beatrisa bermakna membawa kebahagiaan
Beatrix bermakna pembawa sukacita
Bel bermakna dering bel
Belinda bermakna kekuatan
Bethany bermakna rumah untuk bernyanyi
Betty bermakna berjanji kepada Tuhan
Brittany bermakna kuat
Briana bermakna kuat, berbudi luhur, dan terhormat
Brianna bermakna kuat
Bridget bermakna kekuatan atau yang ditinggikan
Belle bermakna cantik
Bella bermakna keindahan
Bellvania bermakna cantik, penuh kasih, hadiah dari Tuhan
Benedikta bermakna diberkatu
Berenice bermakna kemenangan
Bernice bermakna, dia yang membawa kemenangan
Bertha bermakna pemimpin yang cerdas
Berry bermakna nama buah
Beth bermakna seseorang yang berasal dari rumah Tuhan
Bethany bermakna rumah keselamatan
Bethel bermakna rumah Allah
Bethlehem bermakna nama kota kelahiran Yesus
Bethsaida bermakna Penuh belas kasih
Betsyeba bermakna Istri yang cantik
Bia bermakna orang yang mengadakan perjalanan
Bianca bermakna bersinar
Bithiah bermakna anak perempuan Tuhan
Breindel bermakna berkat
Blythe bermakna seseorang yang berbahagia
Brielle bermakna Tuhan adalah kekuatanku
Bonita bermakna cantik.
Balleza bermakna cantik.
C
Cady bermakna kehadiran
Calah bermakna kesempatan
Calliope bermakna bertangan lembut
Calista bermakna wanita yang paling cantik
Camila bermakna perempuan sempurna
Cana bermakna perhatian, semangat
Candace bermakna tulus, suci dan putih
Candance bermakna tulus, murni
Careen bermakna yang dicintai
Carla bermakna wanita yang kuat
Carlissa bermakna gadis kecil yang suci
Carmi bermakna taman
Carmel bermakna taman Tuhan
Carmella bermakna taman Tuhan
Carmelita bermakna taman Tuhan
Carol bermakna lagu Natal
Carolina bermakna perempuan yang cantik
Caroline bermakna kuat
Carolyn bermakna sukacita
Carrie bermakna lagu sukacita
Chloe bermakna bersemi
Candy bermakna murni
Catalina bermakna suci
Caterina bermakna murni, suci
Catherine bermakna murni, suci
Callidora bermakna hadiah kecantikan
Carissa bermakna anak yang penuh semangat
Carla bermakna kuat dan romantis
Celeste bermakna seperti surga
Chana dari bahasa Ibrani bermakna pemurah
Charity bermakna cinta umat Kristiani
Chesa bermakna pelindung
Chastine bermakna murni
Carlissa bermakna gadis yang suci
Clementina bermakna halus, lembut
Clementine bermakna lembut, penyayang
Chesa bermakna pelindung
Cheyenne bermakna bijaksana dan indah
Ciena bermakna berjiwa bijaksana
Cochaca bermakna bintang
Cornelia bermakna berkemauan keras dan bijaksana
Chiara bermakna terang
Christel bermakna pengikut Tuhan
Christina bermakna Pengikut Kristus
Christel bermakna pengikut Kristus
Celia bermakna surga
Cecilia bermakna Santo Cecilia
Cilicia bermakna, yang memutar balik
Clair bermakna bercahaya
Claire bermakna bercahaya
Clara bermakna cerah
Clarice bermakna terang
Clarine bermakna gadis yang bersinar
Claudia bermakna Lembut, pandai menjaga perasaan orang lain
Cheryl bermakna yang tercinta
Chloe bermakna berbunga
Chereena bermakna yang tercinta, cantik, dan kuat
Cala bermakna yang tercantik
Calia bermakna seseorang yang cantik
Calixta bermakna sangat cantik
Calla bermakna cantik
Ciara bermakna orang suci
Clemento bermakna hati yang lembut
D
Dalia bermakna bunga, cabang, hadiah
Dalila bermakna lembut
Damaris bermakna penyebar agama kristen
Dania bermakna Tuhan adalah hakimku
Daniella bermakna Tuhan adalah hakim
Danielle bermakna Tuhan adalah hakimku
Daphne bermakna kemenangan
Dara bermakna pohon ek
Darlenne bermakna yang terkasih
Darra bermakna tuan putri
Darina bermakna pemberian
Davina bermakna dicintai
Deana bermakna surga atau khayangan
Delanna bermakna lembut seperti bulu domba
Deana bermakna kuat dan anggun
Deanda bermakna kuat dan anggun
Deandra bermakna kuat dan anggun
Deandrea bermakna kuat dan anggun
Deandria bermakna kuat dan anggun
Della bermakna tingkah laku yang anggun
Delma bermakna bercahaya, sempurna
Denada bermakna kuat dan anggun
Deborah bermakna hakim perempuan dalam Alkitab
Delilah bermakna sukacita
Diana bermakna hebat
Dinah bermakna dibenarkan
Dionne bermakna diberkati
Dodie bermakna karunia Tuhan, hadiah yang sangat dicintai
Dollie bermakna pemberian dari Tuhan
Dolly bermakna pemberian dari Tuhan
Dolores bermakna kesedihan, penderitaan
Dorotheia bermakna pemberian Tuhan
Domitilla bermakna istri kaisar Romawi
Dorinda bermakna hadiah yang melimpah
Dorothea bermakna pemberian Tuhan
Dorothy bermakna pemberian dari Tuhan
Drey bermakna kekuatan mulia
Dreya bermakna kekuatan mulia
Dreyna bermakna kekuatan mulia
Dyandra bermakna suci dan anggun
Drusilla bermakna terkuat
Dympna bermakna pantas dipilih
Dyna bermakna kuat