900 Nama Bayi Perempuan Kristen Modern Lengkap dengan Makna yang Menyentuh, dapat menjadi sumber inspirasi bagi para orang tua yang sedang mencari nama untuk putri mereka. Nama-nama ini tidak hanya indah secara bunyi, tetapi juga memiliki arti yang mendalam dan penuh harapan, sesuai dengan nilai-nilai Kristen.

Dalam memilih nama bayi perempuan, makna dari nama tersebut sering kali menjadi pertimbangan utama. Artikel ini akan menyajikan 900 nama bayi perempuan Kristen yang modern, yang masing-masing disertai dengan makna yang menyentuh hati, sehingga dapat membantu Anda menemukan nama yang sempurna untuk buah hati tercinta.

900 Nama Bayi Perempuan Kristen Modern Lengkap dengan Makna yang Menyentuh

A

Abigail bermakna Sukacita ayah

Adeline bermakna Mulia, baik hati

Alana bermakna Anak perempuan yang cantik

Adea bermakna pemberian baik dari Tuhan

Adela bermakna wanita bangsawan

Adelina bermakna wanita bangsawan

Adelicia bermakna setia dan berbudi tinggi

Adelaide bermakna mulia

Adeline bermakna mulia dan baik hati

Adina bermakna lemah lembut

Adriel bermakna kawanan Tuhan

Adriella bermakna Pengikut Tuhan

Adine bermakna yang lembut

Adoncia bermakna manis

Adonna bermakna cantik

Adonnica bermakna cantik

Agalia bermakna kebahagiaan

Aguilina bermakna keadilan

Agatha bermakna wanita baik

Agnes bermakna lembut, murni

Agnetha bermakna murni dan suci.

Agustina bermakna suci

Aerilyn bermakna udara yang murni dan menyejukkan

Agnesia bermakna suci

Aileen bermakna cahaya

Ailsie bermakna mengabdi kepada Tuhan

Alanza bermakna teguh hati, berbudi tinggi

Aine bermakna bercahaya, cerdas

Akilah bermakna cerdas, berintelektual tinggi

Akira bermakna cerdas, bersinar, intelektual

Alberta bermakna cerdas

Alina bermakna terang dan cerdas

Akilah bermakna bijaksana dan terang

Alice bermakna perempuan yang bijaksana, mulia, dan jujur

Alvina bermakna teman yang bijaksana

Ailsa bermakna dikuduskan untuk Tuhan

Ailsie bermakna mengabdi kepada Tuhan

Aishi bermakna hadiah dari Tuhan

Aishleen bermakna berkah dari Tuhan

Aldora bermakna hadiah bersayap dari Tuhan

Alexandra bermakna penolong dan pelindung manusia

Alicia bermakna mulia

Alice bermakna anggun dan cerdas

Alta bermakna mulia Maria, bunda Yesus

Althea bermakna berkah

Alya bermakna dikirim dari Surga

Amberly bermakna kuat, pintar, dan baik

Amelia bermakna perempuan kuat dan anggun

Amadora bermakna tanda dari Tuhan

Amanda bermakna yang teramat dicintai

Amarachi bermakna anugerah yang Maha Kuasa

Amariah bermakna integritas dari Tuhan

Amaris bermakna pemberian Tuhan

Amarise bermakna pemberian Tuhan

Amani bermakna berkat

Amaryllis bermakna berkilau

Ami bermakna Yang dicintai

Ana bermakna perempuan yang bijaksana dan pintar

Anabella bermakna Anggun dan dikasihi

Analisia bermakna dimuliakan Tuhan

Anastasia bermakna kebangkitan

Angel bermakna malaikat, pengirim pesan Tuhan

Angela bermakna malaikat, pengirim pesan Tuhan

Angelica bermakna utusan Tuhan

Angelina bermakna pembawa pesan dari Tuhan

Anjelita bermakna pembawa pesan dari surga

Anna bermakna mulia, kemuliaan, penuh dengan maaf

Annabeth bermakna kebahagiaan

Anna Marie bermakna yang disukai Tuhan

Annemarie bermakna yang disukai Tuhan

Annmaria bermakna yang disukai Tuhan

Annalise bermakna rahmat

Anamaria bermakna anggun

Anca bermakna berkah

Ane bermakna Tuhan maha mulia

Anetta bermakna anggun dan elegan

Anette bermakna anggun

Anya bermakna rahmat

Aphra bermakna abu atau debu

Arella bermakna utusan dari malaikat

Aria bermakna melodi yang indah

Ariadne bermakna merdu dan indah

Ariana bermakna suci

Arianna bermakna suci

Asa bermakna penyembuh

Asher bermakna diberkati

Ashriel bermakna Tuhan bersumpah

Astrid bermakna diberkati

Atalia bermakna penjaga benteng

Atara bermakna mahkota

Atarah bermakna mahkota

Audy bermakna penjaga kemakmuran

Audrey bermakna kekuatan

Augusta bermakna lahir pada bulan Agustus

Aurora bermakna terbenam

Aurelia bermakna bahagia

Aurora bermakna diberkati

Ava bermakna seperti burung

Avea bermakna seperti burung

Avri bermakna penasihat

B

Barbara bermakna wanita

Batya bermakna anak perempuan dari dewa

Beata bermakna diberkati

Beatrice bermakna pembawa sukacita

Beatrisa bermakna membawa kebahagiaan

Beatrix bermakna pembawa sukacita

Beatrix bermakna diberkati

Bel bermakna dering bel

Belinda bermakna kekuatan

Bethany bermakna rumah untuk bernyanyi

Betty bermakna berjanji kepada Tuhan

Brittany bermakna kuat

Briana bermakna kuat, berbudi luhur, dan terhormat

Brianna bermakna kuat

Bridget bermakna kekuatan atau yang ditinggikan

Belle bermakna cantik

Bella bermakna keindahan

Bellvania bermakna cantik, penuh kasih, hadiah dari Tuhan

Benedikta bermakna diberkatu

Berenice bermakna kemenangan

Bernice bermakna, dia yang membawa kemenangan

Bertha bermakna pemimpin yang cerdas

Berry bermakna nama buah

Beth bermakna seseorang yang berasal dari rumah Tuhan

Bethany bermakna rumah keselamatan

Bethel bermakna rumah Allah

Bethlehem bermakna nama kota kelahiran Yesus

Bethsaida bermakna Penuh belas kasih

Betsyeba bermakna Istri yang cantik

Bia bermakna orang yang mengadakan perjalanan

Bianca bermakna bersinar

Bithiah bermakna anak perempuan Tuhan

Breindel bermakna berkat

Blythe bermakna seseorang yang berbahagia

Brielle bermakna Tuhan adalah kekuatanku

Bonita bermakna cantik.

Balleza bermakna cantik.

C

Cady bermakna kehadiran

Calah bermakna kesempatan

Calliope bermakna bertangan lembut

Calista bermakna wanita yang paling cantik

Camila bermakna perempuan sempurna

Cana bermakna perhatian, semangat

Candace bermakna tulus, suci dan putih

Candance bermakna tulus, murni

Careen bermakna yang dicintai

Carla bermakna wanita yang kuat

Carlissa bermakna gadis kecil yang suci

Carmi bermakna taman

Carmel bermakna taman Tuhan

Carmella bermakna taman Tuhan

Carmelita bermakna taman Tuhan

Carol bermakna lagu Natal

Carolina bermakna perempuan yang cantik

Caroline bermakna kuat

Carolyn bermakna sukacita

Carrie bermakna lagu sukacita

Chloe bermakna bersemi

Candy bermakna murni

Catalina bermakna suci

Caterina bermakna murni, suci

Catherine bermakna murni, suci

Callidora bermakna hadiah kecantikan

Carissa bermakna anak yang penuh semangat

Carla bermakna kuat dan romantis

Carissa bermakna anak yang penuh semangat

Carla bermakna kuat dan romantis

Celeste bermakna seperti surga

Chana dari bahasa Ibrani bermakna pemurah

Charity bermakna cinta umat Kristiani

Chesa bermakna pelindung

Chastine bermakna murni

Carlissa bermakna gadis yang suci

Clementina bermakna halus, lembut

Clementine bermakna lembut, penyayang

Chesa bermakna pelindung

Cheyenne bermakna bijaksana dan indah

Ciena bermakna berjiwa bijaksana

Cochaca bermakna bintang

Cornelia bermakna berkemauan keras dan bijaksana

Chiara bermakna terang

Christel bermakna pengikut Tuhan

Christina bermakna Pengikut Kristus

Christel bermakna pengikut Kristus

Celia bermakna surga

Cecilia bermakna Santo Cecilia

Cilicia bermakna, yang memutar balik

Clair bermakna bercahaya

Claire bermakna bercahaya

Clara bermakna cerah

Clarice bermakna terang

Clarine bermakna gadis yang bersinar

Claudia bermakna Lembut, pandai menjaga perasaan orang lain

Cheryl bermakna yang tercinta

Chloe bermakna berbunga

Chereena bermakna yang tercinta, cantik, dan kuat

Cala bermakna yang tercantik

Calia bermakna seseorang yang cantik

Calixta bermakna sangat cantik

Calla bermakna cantik

Ciara bermakna orang suci

Clemento bermakna hati yang lembut

D

Dalia bermakna bunga, cabang, hadiah

Dalila bermakna lembut

Damaris bermakna penyebar agama kristen

Dania bermakna Tuhan adalah hakimku

Daniella bermakna Tuhan adalah hakim

Danielle bermakna Tuhan adalah hakimku

Daphne bermakna kemenangan

Dara bermakna pohon ek

Darlenne bermakna yang terkasih

Darra bermakna tuan putri

Darina bermakna pemberian

Davina bermakna dicintai

Deana bermakna surga atau khayangan

Delanna bermakna lembut seperti bulu domba

Deana bermakna kuat dan anggun

Deanda bermakna kuat dan anggun

Deandra bermakna kuat dan anggun

Deandrea bermakna kuat dan anggun

Deandria bermakna kuat dan anggun

Della bermakna tingkah laku yang anggun

Delma bermakna bercahaya, sempurna

Denada bermakna kuat dan anggun

Deborah bermakna hakim perempuan dalam Alkitab

Delilah bermakna sukacita

Diana bermakna hebat

Dinah bermakna dibenarkan

Dionne bermakna diberkati

Dodie bermakna karunia Tuhan, hadiah yang sangat dicintai

Dollie bermakna pemberian dari Tuhan

Dolly bermakna pemberian dari Tuhan

Dolores bermakna kesedihan, penderitaan

Dorotheia bermakna pemberian Tuhan

Domitilla bermakna istri kaisar Romawi

Dorinda bermakna hadiah yang melimpah

Dorothea bermakna pemberian Tuhan

Dorothy bermakna pemberian dari Tuhan

Drey bermakna kekuatan mulia

Dreya bermakna kekuatan mulia

Dreyna bermakna kekuatan mulia

Dyandra bermakna suci dan anggun

Drusilla bermakna terkuat

Dympna bermakna pantas dipilih

Dyna bermakna kuat