Mulai Sering Hujan, Ini 4 Pilihan Olahraga di Rumah agar Tetap Sehat Lahir Bathin

BEBERAPA hari ini hujan lebat mulai rutin mengguyur sebagian wilayah di Jabodetabek. Padahal cuaca panas terik di siang harinya. Momen ini pun sekaligus menandakan masuknya musim pancaroba yang bisa menurunkan imunitas tubuh.

Selain makan makanan sehat bergizi seimbang, rutin berolahraga juga harus dilakukan. Pasalnya, penyakit akan mudah menyerang saat memasuki musim penghujan. Tubuh juga berisiko mengalami penurunan imunitas akibar perubahan cuaca.

Jangan jadikan hujan sebagai alasan untuk absen berolahraga, karena tak selalu di luar, ada beberapa jenis olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah kok! Berikut rekomendasi olahraga saat musim hujan dilansir dari berbagai sumber, Jumat (13/9/2024)

1. Yoga: Olahraga satu ini tentu bisa Anda lakukan di dalam rumah saat musim hujan. Yoga memberikan banyak manfaat salah satunya untuk kesehatan tubuh dan mental.

Melansir Healthline, 15 studi penelitian menemukan hasil bahwa yoga dengan berbagai gaya, intensitas, dan durasi mengurangi penanda biokimia peradangan pada beberapa kondisi kronis.

2. Skipping: Alias lompat tali, yang mana bisa membantu membakar 10 kalori dalam satu menit dan juga menguatkan oto kaki, bokong, bahu, perut, dan lengan. Rata-rata, kita bisa membakar 200 kalori dalam sesi 10 menit setiap hari saat melakukan skipping. Untuk itu, skipping atau lompat tali merupakan olahraga yang direkomendasi saat di rumah.