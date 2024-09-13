Kandungan Gizi Susu Ikan Vs Susu Sapi, Yuk Kenali Perbedaannya!

KANDUNGAN gizi susu ikan dan susu sapi kini menjadi perbincangan hangat setelah rencana peluncuran program makan gratis oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program ini akan memanfaatkan susu ikan sebagai pengganti susu sapi untuk membantu mengatasi stunting pada anak-anak dan ibu hamil.

Dengan ketersediaan susu ikan yang melimpah di Indonesia, program ini bertujuan menjangkau sekitar 82,9 juta orang dan dijadwalkan mulai pada Oktober 2024. Kandungan gizi susu ikan vs susu sapi yang banyak diperdebatkan ini mengundang perhatian, dan menurut Prof. dr. Agussalim Bukhari, Ketua Komite Advokasi Percepatan Penurunan Stunting PB IDI serta Guru Besar Gizi Klinik Universitas Hasanuddin Makassar, susu ikan dan susu sapi jelas memiliki perbedaan karena berasal dari sumber yang berbeda.

“Secara logika, susu sapi dan susu ikan tentu tidak bisa 100 persen sama,” tutur Prof. Agussalim.

Meskipun keduanya bisa menjadi sumber protein, ia menyarankan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan susu sebagai satu-satunya sumber protein, karena banyak jenis makanan lain juga dapat memenuhi kebutuhan gizi harian.

Kandungan Gizi Susu Ikan Vs Susu Sapi





Kandungan gizi susu ikan vs susu sapi memunculkan komentar dari beberapa ahli diantaranya menurut dr. Emma Collins, ahli gizi yang dalam wawancara dengan Nutritional Insights pada 2024.

"Susu ikan adalah sumber protein, omega-3, dan vitamin D yang baik, yang penting untuk perkembangan otak dan kesehatan jantung," kata dr. Emma Collins.

Namun, susu ikan memiliki kandungan kalsium yang lebih rendah dibandingkan susu sapi, yang merupakan mineral penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Sebaliknya, Prof. James Lee, ahli nutrisi dan dietetik, dalam Journal of Clinical Nutrition 2023, menyatakan bahwa susu sapi dikenal sebagai sumber utama kalsium, fosfor, dan magnesium.

Mineral-mineral ini penting untuk pertumbuhan tulang dan kesehatan gigi. Selain itu, susu sapi juga mengandung vitamin A dan B12 yang mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan.

Manfaat Kesehatan

Susu sapi menawarkan manfaat kesehatan yang signifikan, termasuk dukungan untuk kesehatan tulang dan pertumbuhan otot berkat kandungan kalsium dan protein yang tinggi. Vitamin D dalam susu sapi juga membantu penyerapan kalsium. Di sisi lain, susu ikan memiliki keunggulan dalam kandungan omega-3, yang dapat meningkatkan fungsi otak dan menjaga kesehatan jantung.