Cara Mengetahui Menstruasi yang Normal dan Tidak Normal, Waspada Miom

SIKLUS menstruasi bisa terganggu jika level stres seorang wanita sedang tinggi, atau sedang menjalani pengobatan. Namun ketika terjadi menstruasi yang berlebihan dan tidak lancar, maka hal itu perlu diwaspadai adanya miom.

Lantas bagaimana cara mengetahui bahwa haid seorang wanita normal dan tidak normal? Dokter kebidanan dan penyakit kandungan konsultan fertilitas dan reproduksi, dr Boy Abidin, SpOG(K), menjelaskan, ada tiga parameter yang menjadi tanda haid normal.

“Pertama siklus dihitung dari hari pertama ke haid berikutnya, itu antara 28 hari plus minus tujuh hari. Jadi bisa 21 bisa 35 hari, kalau masih dalam range itu kita anggap normal,” ujar dr Boy Abidin saat Grand Opening Poliklinik Baru di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, baru-baru ini.

Kemudian parameter kedua adalah lamanya menstruasi. Menurut dr Boy, range menstruasi yang normal berkisar antara 3-10 hari.

“Kalau kurang dari dua hari atau cuma satu hari, itu kita anggap ada masalah dengan haidnya. Kalau lebih dari 10 hari bahkan dua minggu, itu ada masalah juga,” katanya.

Dan parameter terakhir adalah jumlah darah saat haid. Menstruasi yang normal penggunaan pembalutnya diperkirakan antara 3-5 pembalut per hari. Tapi kalau cuma satu kali ganti artinya pendarahan sendiri dan itu harus waspada.

“Kalau lebih dari lima pembalut apalagi bergumpal-gumpal, kita harus curiga ada sesuatu yang menyebabkan haid berlebihan,” tuturnya.

Dokter Boy mengatakan kalau darah menstruasi berwarna gelap, menggumpal, dan berlangsung lebih dari 10 hari bisa dicurigai adanya miom.

“Kalau bergumpal-gumpal, darah haidnya lebih gelap, ada putih kaya agar-agar keluar, itu harus curiga, karena biasanya ada miom. Itu bisa menyebabkan jumlah darah haidnya berlebihan. Bahkan kalau miomnya sudah sangat mengganggu, Hb-nya (hemoglobin) bisa turun di bawah normal, bisa sampai kurang dari delapan. Bisa dilihat orangnya pucat,” ujarnya.

“Jadi kalau haidnya banyak, berlebihan apalagi disertai nyeri, haid lebih dari 10 hari, darah menggumpal, berwarna gelap, itu ada miom,” tuturnya.