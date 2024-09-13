Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Konsumsi Ikan Segar Vs Susu Ikan, Mana yang Lebih Baik?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |16:00 WIB
Konsumsi Ikan Segar Vs Susu Ikan, Mana yang Lebih Baik?
Daging ikan segar vs susu ikan, mana yang lebih baik? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SUSU ikan menjadi viral di tengah masyarakat setelah Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasukan menu tersebut dalam program makan siang gratis.

Kabarnya susu ikan ini memainkan peran sebagai alternatif susu sapi. Susu ikan sendiri merupakan produk inovasi anak bangsa yang pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Koperasi dan UKM. Susu ikan terbuat dari ikan yang diambil konsentrat proteinnya, kemudian protein itu dicampur dengan zat-zat lain, sehingga menghasilkan produk semacam susu.

Penggunaan susu ikan dalam program makan gratis ini sebagai nutrisi tambahan. Salah satu tujuannya adalah untuk mencegah angka stunting di Indonesia. Namun susu ikan ini dipertanyakan kandungan proteinnya. Bahkan masyarakat lebih memilih konsumsi ikan dibanding susu ikan.

Daging ikan

“Kalau dari segi protein dengan pengolahan bisa dibikin konsentrat artinya lebih padat dan lebih tinggi dari segi protein lebih tinggi daripada yang natural,” ujar Ketua Komite Advokasi Percepatan Penurunan Stunting PB IDI sekaligus Guru Besar Gizi Klinik Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. dr. Agussalim Bukhari, dalam media briefing IDI, secara daring, Jumat, (13/9/2024).

Prof Agussalim menambahkan ikan segar tentu lebih bagus dalam hal kandungan vitamin dan mineralnya masih utuh.

“Tapi kalau dalam proses pengolahan susu ikan kandungan vitamin dan mineralnya berkurang misal 50 persen,” katanya.

Meski demikian, kandungan vitamin dan mineral yang hilang bisa ditambahkan dengan kosentrat lain.

Halaman:
1 2
      
