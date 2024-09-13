Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Susu Ikan Bisa Jadi Alternatif Anak yang Tak Suka Makan Ikan? Ini Kata Ahli Gizi!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |14:32 WIB
Susu Ikan Bisa Jadi Alternatif Anak yang Tak Suka Makan Ikan? Ini Kata Ahli Gizi!
Susu ikan bisa jadi alternatif bagi anak yang tidak suka ikan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SUSU ikan mendadak menjadi trending topik akhir-akhir ini. Susu ikan disebut-sebut bisa menjadi pengganti susu sapi sebagai pemenuhan sumber protein. Meski begitu, masyarakat Indonesia khususnya kalangan orangtua masih dibuat bertanya-tanya apakah susu ikan bisa menjadi alternatif bagi anak-anak yang tidak suka makan ikan?

Ketua Komite Advokasi Percepatan Penurunan Stunting PB IDI sekaligus Guru Besar Gizi Klinik Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. dr. Agussalim Bukhari mengatakan, susu ikan bisa menjadi alternatif bagi anak-anak yang tidak suka makan ikan.

“Saya sampaikan bahwa salah satu alternatif adalah susu ikan. Sekarang tergantung bagaimana cara pengolahannya. Anak-anak banyak yang masih tidak suka makan ikan,” ujar Prof. Agus, dalam media briefing IDI, secara daring, Jumat, (13/9/2024).

“Salah satu untuk mengatasi untuk tidak suka makan ikan ya harus diubah dengan menjadi bentuk produk, misalnya susu ikan ini,” lanjutnya.

Susu

Sama halnya juga dengan anak-anak yang alergi dengan kandungan laktosa pada susu sapi. Menurut Prof.Agus, susu ikan juga bisa jadi alternatif bagi anak-anak yang alergi dengan susu sapi dan susu kedelai.

“Susu itu mengandung laktosa, gula susu istilahnya. Nah orang asia termasuk Indonesia, lebih banyak prevalensi intoleransi lactosanya. Kita punya enzim lactase yang mencenera lactosa itu kurang, sehingga ketika minum susu gejalanya mules, kembung, sampe diare,” katanya.

“Biasanya masyarakat bilang alergi susu. Padahal intoleransi laktosa yang tepat. Alternatifnya? Susu kedelai, susu ikan atau ekstrak ikan yang dibuat menyerupai susu,” ujarnya.

