HOME WOMEN HEALTH

Studi Ungkap Dampak Buruk Konsumsi Gula Berlebih bagi Kesehatan, Ini Penjelasannya

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |08:00 WIB
Studi Ungkap Dampak Buruk Konsumsi Gula Berlebih bagi Kesehatan, Ini Penjelasannya
Dampak konsumsi gula berlebih bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ANDA tidak pernah membayangkan bahwa secangkir kopi manis atau sepotong kue favorit bisa membuat seseorang tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi gula tambahan dapat mempercepat penuaan biologis secara signifikan.

Studi yang dipublikasikan di JAMA Network Open oleh para peneliti dari Universitas California San Francisco (UCSF) memberikan bukti pertama bahwa gula tambahan memengaruhi “jam epigenetik” kita, yaitu penanda yang mengukur usia biologis seseorang berdasarkan metilasi DNA.

“Asupan gula tambahan yang berlebihan dapat memperpendek rentang hidup yang sehat," kata profesor di UCSF dan salah satu penulis senior penelitian tersebut, Elissa Epel, sebagaimana dirangkum dari SCMP, Jumat (13/9/2024)

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang mengikuti pola makan sehat, seperti pola makan Mediterania, konsumsi gula yang berlebihan tetap mempercepat penuaan biologis.

Makanan manis

Halaman:
1 2
      
